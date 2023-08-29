«Наполи» подписал хавбека «Айнтрахта» Линдстрема. У него 7 голов в прошлом сезоне Бундеслиги

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия трансферы Наполи Йеспер Линдстрем Футбол

Хавбек «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем перешел в «Наполи».

«Наполи» не раскрывает деталей трансфера. Ранее сообщалось, что контракт с футболистом будет рассчитан на 5 лет, а его зарплата составит 2,3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отметившись 7 голами и 2 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь.

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4 комментария

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Okaka
во, это классный трансфер
+2
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Андрей Ж
Топчик, удачи
Отличное преобретение Наполи
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Андрей Ж
раскрыта сумма - 25 млн евро
но как она будет выплачена не раскрыто)
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Amalfitano
В этом году он забьёт больше всех среди полузащитников Наполи.
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