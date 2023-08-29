«Наполи» подписал хавбека «Айнтрахта» Линдстрема. У него 7 голов в прошлом сезоне Бундеслиги
Хавбек «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем перешел в «Наполи».
«Наполи» не раскрывает деталей трансфера. Ранее сообщалось, что контракт с футболистом будет рассчитан на 5 лет, а его зарплата составит 2,3 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отметившись 7 голами и 2 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь.
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Отличное преобретение Наполи
но как она будет выплачена не раскрыто)