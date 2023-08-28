«Наполи» арендует Линдстрема у «Айнтрахта» за 5 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн. Контракт – на 5 лет

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Йеспер Линдстрем Футбол

Полузащитник Йеспер Линдстрем перейдет в «Наполи».

Клуб из Неаполя близок к подписанию 23-летнего футболиста «Айнтрахта». Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут контракт. 

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, клубы заключат соглашение об аренде игрока с обязательством выкупа. За аренду итальянцы заплатят 5 миллионов евро, а за полноценный трансфер – 20 миллионов с учетом бонусов. 

Контракт с футболистом будет рассчитан на 5 лет, его зарплата составит 2,3 миллиона евро за сезон. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отметившись 7 голами и 2 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь

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5 комментариев

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Пепси пеналдувич
Вместо Вейги?
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Begench Berdimuradov
Хорошее приобретение. Удачи
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Голубая Эскадра
Про Вейгу также писали. Не знаю кто из них лучше, но Наполи почти никогда не ошибаются с трансферами.
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Amalfitano
Парень еще 2 года назад был готов к АПЛ, а в итоге уходит в аренду чтобы быть проданным за смешные деньги. Думаю, что в этом сезоне именно он будет звездой полузащиты а не Хвича.
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