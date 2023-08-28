«Наполи» арендует Линдстрема у «Айнтрахта» за 5 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн. Контракт – на 5 лет

Полузащитник Йеспер Линдстрем перейдет в «Наполи».

Клуб из Неаполя близок к подписанию 23-летнего футболиста « ». Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут контракт.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, клубы заключат соглашение об аренде игрока с обязательством выкупа. За аренду итальянцы заплатят 5 миллионов евро, а за полноценный трансфер – 20 миллионов с учетом бонусов.

Контракт с футболистом будет рассчитан на 5 лет, его зарплата составит 2,3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отметившись 7 голами и 2 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь.

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