«Интер» покупает Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро. Защитник подпишет контракт завтра
Бенжамен Павар близок к переходу в «Интер».
«Бавария» согласилась отпустить защитника в итальянскую команду. Сделка будет оформлена сегодня, сообщает Фабрицио Романо.
За трансфер Павара «нерадзурри» заплатят 30 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Футболист может отправиться в Милан для прохождения медосмотра сегодня, контракт будет заключен завтра.
В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.
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Там вон еще Хьойбьерг у «шпор» на выданье. Такого игрока бы в опорку, и очень многие проблемы в центре поля уйдут!
Павар против скоростных и техничных напов Бундеса выдал эффективность в 75% в том году. То есть его практически не пройти на дриблинге и скорости.
Шкуриньяр, например, играл на 55%. Как это выглядит можно посмотреть в матче Милан-Интер 3-2 в том году.
Конкретное укрепление. Прям зачетное.