«Интер» покупает Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро. Защитник подпишет контракт завтра

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар близок к переходу в «Интер».

«Бавария» согласилась отпустить защитника в итальянскую команду. Сделка будет оформлена сегодня, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер Павара «нерадзурри» заплатят 30 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Футболист может отправиться в Милан для прохождения медосмотра сегодня, контракт будет заключен завтра. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику 27-летнего защитника можно найти здесь

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Топ усиление для Интера!Браво Маротта!Удачи Павару!
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Dmitry Belikov
Интеру найти бы ещё сильного форварда, но, видимо, в этом сезоне решили обойтись пенсионерами......
Тюрам Мартинес основа, Санчес Арнаутович на скамейке. Нормально всё с нападающими
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Интересно нашли замену или просто решили, что держать немотивированного игрока не имеет смысла
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Ответ Александр Зикрянь
Думфрис на лавку сядит?
нет. Павар правым ЦЗ в тройке будет.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скубидудко
Поздравляю черно-синих с отличным приобретением!👍
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Мама одобрила, получается
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Это хорошо, но ждём here we go по Чалобе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sh. Shoikromov
Павар займет место Дармиана, Маттео крут конечно, играет везде, но не молод
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Вот и денюжки на Чалоба появились
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Да это праздник какой-то 🎉🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Прожорливый в Рим летит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Топ защитник. хороший трансфер. Один его гол Аргентине на ЧМ-2018 г. чего стоит. А удар какой был с полулета!!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Годнота.
Там вон еще Хьойбьерг у «шпор» на выданье. Такого игрока бы в опорку, и очень многие проблемы в центре поля уйдут!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Ответ Dmitry Belikov
Интеру найти бы ещё сильного форварда, но, видимо, в этом сезоне решили обойтись пенсионерами......
Лаутро и Тюрам в самом расцвете,лишь Арнаутович и Санчес ’старички’,но их и брали для ротации.К тому же есть молодой Сарр.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Тюменец
Годнота. Там вон еще Хьойбьерг у «шпор» на выданье. Такого игрока бы в опорку, и очень многие проблемы в центре поля уйдут!
а зачем Интеру классический опорник, когда тренер отказался от игры с ним?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Лац
Ответ Dmitry Belikov
как по мне - Тюрам явно не Лукаку и не сильнее Джеко.....
Глянь хотя бы нарезку с кальяри и обрати внимание как тонко Тюрам играет и пасы какие выдаёт. Имхо с Думфрисом у них отличная связка получается:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jwbmwbqvih
Интер толково усилился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат футбола 777
Я до последнего не верил, что это случится, но теперь у баварии всего 4364 крайних защитников
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Наконец Леао обрел хозяина из Франции.Теперь он счастлив.
Павар против скоростных и техничных напов Бундеса выдал эффективность в 75% в том году. То есть его практически не пройти на дриблинге и скорости.
Шкуриньяр, например, играл на 55%. Как это выглядит можно посмотреть в матче Милан-Интер 3-2 в том году.
Конкретное укрепление. Прям зачетное.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Позитивчик. За Дармиана всегда волновался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Ответ <~Inter~>
а зачем Интеру классический опорник, когда тренер отказался от игры с ним?
Отказался, потому, что нету. Был бы, может и не отказался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Ответ <~Inter~>
Он именно, что отказался от такой идеи когда одобрил продажу Брозовича у которого был контракт до 26 года. Клуб бы не интересовался этим летом Фратеззи и Самарджичем, если бы Индзаги было важно иметь классического опорника
На место Брозовича запихали Хакана. Пока прокатывает, но это отнюдь не идеально. Как только это станет понятно, озаботятся опорником, я уверен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Очень круто! Добро пожаловать, Павар!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ <~Inter~>
а зачем Интеру классический опорник, когда тренер отказался от игры с ним?
Он не классический опорник. Действует в середине поля съедая атаки соперника и разгоняя свои. Плюс пас и удар на высоком уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Ответ Dmitry Belikov
а Корреа интеристы отпустили?!
Да он перешёл в Марсель на правах аренды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий