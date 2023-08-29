«Интер» покупает Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро. Защитник подпишет контракт завтра

Бенжамен Павар близок к переходу в «Интер».

« » согласилась отпустить защитника в итальянскую команду. Сделка будет оформлена сегодня, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер Павара «нерадзурри» заплатят 30 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Футболист может отправиться в Милан для прохождения медосмотра сегодня, контракт будет заключен завтра.

В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.

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