«МЮ» интересен Тальяфико. «Лион» просит за чемпиона мира 6 млн евро

Чемпион мира Николас Тальяфико может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы ведут переговоры с «Лионом» о трансфере 30-летнего защитника.

Французский клуб оценивает аргентинца в 6 миллионов евро, но «МЮ» намерен арендовать его, так как необходимость в трансфере появилась совсем недавно в связи с травмой .

«Юнайтед» не хочет серьезно тратиться, чтобы сэкономленные средства выделить на покупку полузащитника – усиление этой позиции является сейчас для клуба приоритетом.

Сам Тальяфико заинтересован в переходе. Защитник хотел вернуться в « » этим летом, но сделка в итоге сорвалась.

В «Лион» игрок перешел год назад за четыре миллиона евро. Подробная статистика его выступлений – здесь.

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