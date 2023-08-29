«МЮ» интересен Тальяфико. «Лион» просит за чемпиона мира 6 млн евро

Теги Лион Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Люк Шоу Николас Тальяфико Футбол

Чемпион мира Николас Тальяфико может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы ведут переговоры с «Лионом» о трансфере 30-летнего защитника.

Французский клуб оценивает аргентинца в 6 миллионов евро, но «МЮ» намерен арендовать его, так как необходимость в трансфере появилась совсем недавно в связи с травмой Люка Шоу.

«Юнайтед» не хочет серьезно тратиться, чтобы сэкономленные средства выделить на покупку полузащитника – усиление этой позиции является сейчас для клуба приоритетом.

Сам Тальяфико заинтересован в переходе. Защитник хотел вернуться в «Аякс» этим летом, но сделка в итоге сорвалась.

В «Лион» игрок перешел год назад за четыре миллиона евро. Подробная статистика его выступлений – здесь.

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17 комментариев

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Eziiko
У Тен Хага реально фетиш на парней из Аякса
+21
-1
+20
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Дядя ТУРА
Ответ Eziiko
У Тен Хага реально фетиш на парней из Аякса
я в фифе команду сменил в карьере, тоже из предыдущей скупаю игроков))
+7
-1
+6
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Alexander Tryapyshko
Ответ QWertY
Теллес, Далот, Маласия
Роналду)
+3
0
+3
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Natsunoss
Ответ Чёрный тюльпан
Как бы я не был против тен Хаговского кумовства, но за 6 млн. его можно взять. На ТМ цена в 9 млн., контракт до 25-го, 30 лет (пару лет побегать может в ротации), травм за карьеру мало. Возможно будет даже лучше Маласии, но смущает то, что его быдлан Акунья в сборной усадил на лавку, который в плане мастерства на 2 головы Николасу уступает. Нет смысла брать Кукурелью в платную аренду за примерно те же деньги +выше зарплату компенсировать, не говоря уже об Алонсо, который в обороне похлеще Дало. Главное, чтобы МЮ переключился на подписание Хёйбъерга. Если махнут Макбруска на Гравенберха в аренду, то вообще идеально будет.
Мастерства чего? В атакующих навыках Акунья гораздо сильнее.
+3
0
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QWertY
Ответ dr. cage
Как связано - "серьёзно тратиться" и "6 млн" по отношению к МЮ? Я даже не вспомню, когда МЮ кого-то дешевле 30 млн подписывал.. Разве что нонейма молодого какого на сдачу могли взять..
Теллес, Далот, Маласия
+3
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Чёрный тюльпан
Как бы я не был против тен Хаговского кумовства, но за 6 млн. его можно взять. На ТМ цена в 9 млн., контракт до 25-го, 30 лет (пару лет побегать может в ротации), травм за карьеру мало. Возможно будет даже лучше Маласии, но смущает то, что его быдлан Акунья в сборной усадил на лавку, который в плане мастерства на 2 головы Николасу уступает. Нет смысла брать Кукурелью в платную аренду за примерно те же деньги +выше зарплату компенсировать, не говоря уже об Алонсо, который в обороне похлеще Дало.
Главное, чтобы МЮ переключился на подписание Хёйбъерга. Если махнут Макбруска на Гравенберха в аренду, то вообще идеально будет.
+4
-3
+1
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Пепси пеналдувич
Ответ Dexter Morgan
Тен Хагу ничего не поможет. А Тальяфико топовый защитник. Странно, что он давно не в большом клубе.
Топом он перестал быть года два три назад)
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Юрий Поляков
Ну не плохо было бы
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dr. cage
Как связано - "серьёзно тратиться" и "6 млн" по отношению к МЮ?

Я даже не вспомню, когда МЮ кого-то дешевле 30 млн подписывал.. Разве что нонейма молодого какого на сдачу могли взять..
+2
-2
0
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Демьян=)
лучше уж этого товарища выписать чем какого-нибудь ломаного спинацоллу.
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Eziiko
Ответ Дядя ТУРА
я в фифе команду сменил в карьере, тоже из предыдущей скупаю игроков))
Ну что сказать,практично)
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Dexter Morgan
Ответ Пепси пеналдувич
Топом он перестал быть года два три назад)
Засиделся.
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Демьян=)
Ответ SWAGG
а где еще один протеже 7хага маласия? болелы мю говорили же топчек))
травмирован. маласии можно быть благодарным даже за конкуренцию с шоу, которая помогла обоим .
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