«МЮ» интересен Тальяфико. «Лион» просит за чемпиона мира 6 млн евро
Чемпион мира Николас Тальяфико может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы ведут переговоры с «Лионом» о трансфере 30-летнего защитника.
Французский клуб оценивает аргентинца в 6 миллионов евро, но «МЮ» намерен арендовать его, так как необходимость в трансфере появилась совсем недавно в связи с травмой Люка Шоу.
«Юнайтед» не хочет серьезно тратиться, чтобы сэкономленные средства выделить на покупку полузащитника – усиление этой позиции является сейчас для клуба приоритетом.
Сам Тальяфико заинтересован в переходе. Защитник хотел вернуться в «Аякс» этим летом, но сделка в итоге сорвалась.
В «Лион» игрок перешел год назад за четыре миллиона евро. Подробная статистика его выступлений – здесь.
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Главное, чтобы МЮ переключился на подписание Хёйбъерга. Если махнут Макбруска на Гравенберха в аренду, то вообще идеально будет.
Я даже не вспомню, когда МЮ кого-то дешевле 30 млн подписывал.. Разве что нонейма молодого какого на сдачу могли взять..