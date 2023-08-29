«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит деньги на строительство стадиона (Metaratings)
«Алания» может снять задачу выхода в Мир РПЛ.
В клубе состоялось общекомандное собрание с участием владельца «Алании» Владимира Гуриева, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, игрокам объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе, который и прежде возводился медленными темпами.
Если в ближайшее время на его строительство не поступят федеральные деньги, то «Алания» может снять задачу выхода в РПЛ. Без финансовой поддержки арену не успеют сдать к следующему лету.
После 7 туров «Алания» лидирует в таблице Первой лиги с 16 очками. Домашние матчи команда третий сезон проводит в Грозном.
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Те, кто про Газзаева пишут - его на пушечный выстрел к команде уже никто не пустит.
P.S. Инфа от Сергея Ильева - она очень часто не подтверждается, так что выглядит все как вброс.
К тому же владелец клуба недавно перенес операцию на сердце, и говорил, что не намерен бросать команду, об этом тут почему-то нет ни слова.