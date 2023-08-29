«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит деньги на строительство стадиона (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия Первая лига Алания Владикавказ стадионы Футбол

«Алания» может снять задачу выхода в Мир РПЛ.

В клубе состоялось общекомандное собрание с участием владельца «Алании» Владимира Гуриева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, игрокам объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе, который и прежде возводился медленными темпами.

Если в ближайшее время на его строительство не поступят федеральные деньги, то «Алания» может снять задачу выхода в РПЛ. Без финансовой поддержки арену не успеют сдать к следующему лету.

После 7 туров «Алания» лидирует в таблице Первой лиги с 16 очками. Домашние матчи команда третий сезон проводит в Грозном.

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24 комментария

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Брэд Либил
всем, кто три месяца назад писал "ряяяя пустите их в стыки, потом стадион достроят" посвящается. сразу же было понятно, что не достроят, особенно если в РПЛ без стадиона пустить. уже третий год кормят завтраками.
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+23
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Кузя Гитарист
Ответ Старик Стариканов
Спартак снял задачу о чемпионстве после 3 тура
Спартак снял задачу о чемпионстве , после первой желтой на 20 минуте в игре против Зенита
+20
-3
+17
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Старик Стариканов
Спартак снял задачу о чемпионстве после 3 тура
+16
-4
+12
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Bartez1986
не знаю, что там у них с деньгами, но на Аланию в ПЛ было бы интересно посмотреть. Играют в атаку, много своих воспитанников, болельщики эмоциональные)
+11
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Vatikan
Ответ Брэд Либил
всем, кто три месяца назад писал "ряяяя пустите их в стыки, потом стадион достроят" посвящается. сразу же было понятно, что не достроят, особенно если в РПЛ без стадиона пустить. уже третий год кормят завтраками.
Да, интересно сейчас услышать тех комментаторов
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flash166
Почему то думал, что Алания уже несколько сезонов играет где то, потому что ну вот вообще нет стадионов в республике, что странно. Как оказалось есть стадион Динамо на котором играли с медиа командой, но руководство не может / не хочет его довести до требований фнл. А теперь новость о том, что приостанавливают строительство фантастического по своей архитектуре и вместимости стадиона. И потом еще будут возмущения почему их не пускают в рпл!? Никому футбол там не нужен ( кроме болельщиков, ребят занимающихся в школах и прочих простых людей) , там только нужно дальше пылить бабки на арматуре, песке и прочем. Позор!
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Сергей48
Похоже на шантаж?
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снимайте задачу...
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окечуква
Ответ Machine Head
Кто уничтожил самобытный клуб и обрек на шатания по чужим стадионам . Где же они играли раньше , когда становились чемпионами страны в 1995 году ?
Играли они раньше на стадионе Спартак, который сейчас на реконструкции как раз. Мне довелось побывать там в июле 1996 года с отцом, на матче Динамо, которое проиграло 4-2, легендарный Бахва Тедеев забил один или два даже что ли.
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Pertinax Gandi
Дайте им денег уже кто-нибудь.
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Tomas Nepotrebko
Ответ flash166
Почему то думал, что Алания уже несколько сезонов играет где то, потому что ну вот вообще нет стадионов в республике, что странно. Как оказалось есть стадион Динамо на котором играли с медиа командой, но руководство не может / не хочет его довести до требований фнл. А теперь новость о том, что приостанавливают строительство фантастического по своей архитектуре и вместимости стадиона. И потом еще будут возмущения почему их не пускают в рпл!? Никому футбол там не нужен ( кроме болельщиков, ребят занимающихся в школах и прочих простых людей) , там только нужно дальше пылить бабки на арматуре, песке и прочем. Позор!
фантастического?)) сейчас строят стадион, который по своим характеристикам и архитектурным решениям устарел еще лет 15 назад)
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Опа, Митяй
Ответ Старик Стариканов
Спартак снял задачу о чемпионстве после 3 тура
Спартак стал чемпионом после 3-х туров. Сейчас доигрывает на расслабонн
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Dmitry_1986
Кто в курсе, объясните, почему так получается. Государство разве помочь не в состоянии, или дело в бюрократии?
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Алар
А в Осетии могут без федеральных денег что-то построить? Вот сидит хозяин Алании Гуриев, который без федеральных денег стадион не может осилить, и пугает всю в Осетии, что у него денег нет и ситуация швах… Блин, но раз не можешь найти денег, нахрена ты нужен такой хозяин? Привыкли Россию сосать!!!
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ЕгориЙ
В плане футбольной школы и продвижения своих воспитанников в основу Алания молодцы. При Курбисе в 2004 году первую половину сезона просто отлично отыграли. Потом видимо деньги кончились и французский тренер уехал, ну и команда опять в конец таблицы скатилась.
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TiNO
Так только же недавно говорили, что миллиард выделили на стадион. Что за очередной бред?
Те, кто про Газзаева пишут - его на пушечный выстрел к команде уже никто не пустит.
P.S. Инфа от Сергея Ильева - она очень часто не подтверждается, так что выглядит все как вброс.
К тому же владелец клуба недавно перенес операцию на сердце, и говорил, что не намерен бросать команду, об этом тут почему-то нет ни слова.
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Мистер Уайт
У пса возьмите, он в своё время знатно натаскал, ангела-хранителя в дорогу.
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Machine Head
Кто уничтожил самобытный клуб и обрек на шатания по чужим стадионам . Где же они играли раньше , когда становились чемпионами страны в 1995 году ?
+3
-3
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