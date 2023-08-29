«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит деньги на строительство стадиона (Metaratings)

«Алания» может снять задачу выхода в Мир РПЛ.

В клубе состоялось общекомандное собрание с участием владельца « » Владимира Гуриева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, игрокам объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе, который и прежде возводился медленными темпами.

Если в ближайшее время на его строительство не поступят федеральные деньги, то «Алания» может снять задачу выхода в . Без финансовой поддержки арену не успеют сдать к следующему лету.

После 7 туров «Алания» лидирует в таблице лиги с 16 очками. Домашние матчи команда третий сезон проводит в Грозном.

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