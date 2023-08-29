«МЮ» интересуется защитником «Ромы» Спинаццолой

Леонардо Спинаццола может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера левого защитника «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио. Интерес манкунианцев к 30-летнему футболисту связан с травмами Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

Отмечается, что недавно Спинаццола также получил предложение от « » из Саудовской Аравии.

выступает за «Рому» с 2019 года. Подробную статистику итальянского футболиста можно найти здесь.

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