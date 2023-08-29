«МЮ» интересуется защитником «Ромы» Спинаццолой
Леонардо Спинаццола может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера левого защитника «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио. Интерес манкунианцев к 30-летнему футболисту связан с травмами Люка Шоу и Тирелла Маласиа.
Отмечается, что недавно Спинаццола также получил предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.
Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года. Подробную статистику итальянского футболиста можно найти здесь.
Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока помимо Байындыра летом. Клуб ищет левого защитника и хавбека
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