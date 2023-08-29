«МЮ» интересуется защитником «Ромы» Спинаццолой

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Леонардо Спинаццола Футбол

Леонардо Спинаццола может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера левого защитника «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио. Интерес манкунианцев к 30-летнему футболисту связан с травмами Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

Отмечается, что недавно Спинаццола также получил предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии. 

Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года. Подробную статистику итальянского футболиста можно найти здесь

Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока помимо Байындыра летом. Клуб ищет левого защитника и хавбека

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1 комментарий

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Макс Голубцов
Наверное это лучше чем кукурелья
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