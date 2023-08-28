Джо Гомес включен в шорт-лист «Аль-Иттихада». «Ливерпуль» не хочет никого продавать в конце трансферного окна
Джо Гомес может стать очередным игроком «Ливерпуля», перешедшим к саудовцам.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» включил англичанина в шорт-лист футболистов, способных укрепить его оборону. Менеджерам клуба нравится его универсальность.
При этом «Ливерпуль» не заинтересован в том, чтобы продавать игроков в последние дни перед закрытием трансферного окна.
Ранее в клубы Саудовской Аравии перешли Фабиньо, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино.
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