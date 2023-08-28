Джо Гомес включен в шорт-лист «Аль-Иттихада». «Ливерпуль» не хочет никого продавать в конце трансферного окна

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Джо Гомес Фабрицио Романо Футбол

Джо Гомес может стать очередным игроком «Ливерпуля», перешедшим к саудовцам.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» включил англичанина в шорт-лист футболистов, способных укрепить его оборону. Менеджерам клуба нравится его универсальность.

При этом «Ливерпуль» не заинтересован в том, чтобы продавать игроков в последние дни перед закрытием трансферного окна.

Ранее в клубы Саудовской Аравии перешли Фабиньо, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино.

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25 комментариев

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Phantomm
Ливерпуль никого не хочет продавать ,но больше всего перешли именно из этого клуба
+16
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+16
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Юрий Р.
Это уже совсем не смешно)
+15
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+15
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eftomolgy
Ответ Максим Гаврилов
Что вообще творится главный вопрос почему Ливерпуль такими темпами весь клуб продадут
Хотели же чтоб Генри продал Ливерпуль арабам. Но есть нюанс
+6
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+6
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Пластик
Пожалуй, любой ЦЗ укрепит их оборону)
+2
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Артур Эйсмонт
Давайте весь Ливерпуль уже раздадим, никого не взяли в опорку, кроме японца, и тут ещё раздать и оставшихся.
+1
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А.В. Бубнов
Йемен спит что ли там?
А нука, поднажмите ребятки, смените вектор внимания с футбола в СА
+1
0
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Snid
Ответ Максим Гаврилов
Что вообще творится главный вопрос почему Ливерпуль такими темпами весь клуб продадут
В розницу дороже продадут)
+1
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ostap&mio&dio
Ответ Абдула Магомедсаидов
Да там уже ясно, что саудовцы не обидят суммой
Ну вообще саудовцы не так чтобы переплачивают клубам. Да, зарплату игрокам насыпают баснословную, но клубы как раз не балуют особо
+1
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Amalfitano
Ответ #SharkTeam
Гомес заслужил весь сезон играть в основе ливера. Вряд-ли продадут
А Хендерсон, Фабиньо, Салах не заслужили играть в Ливерпуле?
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Amalfitano
Ответ majestic1980
Бедный Ливерпуль! Такими темпами скоро игроков не останется
Так их уже осталось ровно на стартовый состав. Даль со скамейке будут выходить только игроки уровня Чемпионшипа. Летом ушли(пока) 8 игроков обоймы, а клуб купил только 3-х.
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Snid
Ответ Абдула Магомедсаидов
Да там уже ясно, что саудовцы не обидят суммой
Это понятно, просто интересно во сколько они оценивают его.
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eftomolgy
Ответ ta-tosha
продайте этого клоуна, таких денег больше никто не даст
Каких?
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Snid
А цена вопроса?
Да там уже ясно, что саудовцы не обидят суммой
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Snid
Ответ ta-tosha
продайте этого клоуна, таких денег больше никто не даст
А цена вопроса?
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Vasilii Eremeev
Денег насыпят и никто спрашивать не будет.
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#SharkTeam
Гомес заслужил весь сезон играть в основе ливера. Вряд-ли продадут
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Amalfitano
Не хотите продавать Джо Гомеса? Тогда мы забираем у вас ван Дейка и Алиссона.))) Скоро Клопп будет играть дублем Ливерпуля.))
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majestic1980
Бедный Ливерпуль! Такими темпами скоро игроков не останется
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ToniKroos1999
Ждем заявлений Клоппа, что Ливерпулю не нужны новые игроки)))
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Лёха Мулюкин
Сити подговорили аль итихаад, что бы те скупили игроков Ливерпуля, чтобы им ни чего не угрожало в гонке???
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eftomolgy
Костлявая рука из Саудовской Аравии хочет всех забрать
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Максим Гаврилов
Что вообще творится главный вопрос почему Ливерпуль такими темпами весь клуб продадут
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al
по запчастям всегда дороже выходит))
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