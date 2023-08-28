«Милан» отдаст Салемакерса «Болонье» в аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн
Алексис Салемакерс перейдет из «Милана» в «Болонью».
Ранее стало известно, что «россонери» отдадут 24-летнего вингера в аренду с правом выкупа. Футболист уже согласился на переход.
По информации Фабрицио Романо, аренда игрока обойдется «Болонье» в 500 тысяч евро, а полноценный трансфер – в 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Салемакерс провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Просто есть клуб, которые в сжатые сроки надо превратить в гранд, используя достаточное но не избыточное количество денег. Начать стабильно зарабатывать и показывать результаты. Новое руководство сконцентрировано на главном- остальное отсекается. Салемакерс мне очень нравился - настоящий боец, старательный, с огоньком в глазах, но мне абсолютно понятно почему его убрали. Эмоции, привязанность вредят бизнесу.