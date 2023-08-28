«Милан» отдаст Салемакерса «Болонье» в аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Болонья Алексис Салемакерс Футбол

Алексис Салемакерс перейдет из «Милана» в «Болонью».

Ранее стало известно, что «россонери» отдадут 24-летнего вингера в аренду с правом выкупа. Футболист уже согласился на переход. 

По информации Фабрицио Романо, аренда игрока обойдется «Болонье» в 500 тысяч евро, а полноценный трансфер – в 10 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Серии А Салемакерс провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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8 комментариев

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lampard4ever
Всегда считал, что Салемакерс - не уровень Милана. Наконец-то Милан смог достаточно усилиться, чтобы больше не нуждаться в этом старательном, но недостаточно классном футболисте.
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Mykytka
Ответ Clairvoyant
А Болонье он зачем? Он же напрочь без футбольного интеллекта)
Он при правильном использовании очень неплохой футболист. Для Милана уже не подходит, конкуренцию не выиграет ни у кого, а вот Болонью усилить вполне может.
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kaka10
Легенда масштаба Шевченко и Гуллита без лукавства
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Любезный Коссутий
удачи Салемакерсу в Болонье, чтоб мощно зажег там (чтоб его потом выкупили), но не против Милана, естественно
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ya_za_ac_milan
Чувствуется,что у Мальдини и нового руководства Милана были диаметрально разные взгляды на состав, ведение трансферных окон. Да и новое руководство явно не церемонится с игроками которые не нужны. Ты либо уходишь, либо мы тебя исключаем из состава. Кто то пишет, что Калабрия капитано- нужный игрок, воспитанник и тд. При след витке эволюции Милана и последующих усилениях- этого капитано либо на банку посадят, либо сменят на сильного атакующего ПЗ. И это правильно. Никакой привязки к личностям, статистике, легенда, не легенда, хороший мальчик или плохой. Есть возможность усилиться- усиливаемся. Предлагают большие деньги- продаем. Какой то микс стилей ведения переговоров Реал Мадрида и Леипципа. Романтизма и наивности присущей Мальдини по нет. Как будто Миланом управляет Скайнет, ИИ которому не присущи эмоции.
Просто есть клуб, которые в сжатые сроки надо превратить в гранд, используя достаточное но не избыточное количество денег. Начать стабильно зарабатывать и показывать результаты. Новое руководство сконцентрировано на главном- остальное отсекается. Салемакерс мне очень нравился - настоящий боец, старательный, с огоньком в глазах, но мне абсолютно понятно почему его убрали. Эмоции, привязанность вредят бизнесу.
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alpinist
Ответ lampard4ever
Всегда считал, что Салемакерс - не уровень Милана. Наконец-то Милан смог достаточно усилиться, чтобы больше не нуждаться в этом старательном, но недостаточно классном футболисте.
Он как Тоттенхэм
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Schiaff1no
Ответ lampard4ever
Всегда считал, что Салемакерс - не уровень Милана. Наконец-то Милан смог достаточно усилиться, чтобы больше не нуждаться в этом старательном, но недостаточно классном футболисте.
Вот с самого начала почему-то ассоциировался у меня с Абате. Тоже начинал как вингер, но хорош был только пахарьством. Надеюсь найдет себя, быть может в какой-то другой роли. Крест я бы на нем не ставил
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