«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве. Молодежные команды сыграют в Египте 8 сентября
«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с египетским «Аль-Иттихадом».
Меморандум предусматривает сотрудничество «Зенита» и «Аль-Иттихад Сакандари» в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, а также развития основных и женских команд.
Кроме того, клубы договорились о товарищеском матче молодежных команд. Матч пройдет в Александрии 8 сентября.
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