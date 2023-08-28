«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве. Молодежные команды сыграют в Египте 8 сентября

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) женский футбол высшая лига Египет Аль-Иттихад Сакандари Футбол

«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с египетским «Аль-Иттихадом».

Меморандум предусматривает сотрудничество «Зенита» и «Аль-Иттихад Сакандари» в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, а также развития основных и женских команд.

Кроме того, клубы договорились о товарищеском матче молодежных команд. Матч пройдет в Александрии 8 сентября.

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10 комментариев

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Георгий Кузьминых
Медведев привез сувениры из Египта
+9
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Сергей Галынский
Аль-Иттихад Бензема знаю
А этот нет
+4
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Георгий Кузьминых
Ответ sled
Из Северного Неаполя в Северный Кейптаун!
😂😂😂
+1
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Sunnyboy
Супер, любые международные мачти в нынешних условия это успех!
+4
-4
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Александр Киричев
б
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Nick Crosier
Зенит как Вагнер новые контракты на дальних берегах осваивает.
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Спартак Гордость России
Пускай и остаются там
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