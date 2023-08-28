«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве. Молодежные команды сыграют в Египте 8 сентября

«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с египетским «Аль-Иттихадом».

Меморандум предусматривает сотрудничество « » и « » в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, а также развития основных и женских команд.

Кроме того, клубы договорились о товарищеском матче молодежных команд. Матч пройдет в Александрии 8 сентября.

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