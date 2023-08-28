«Динамо» не продаст Тюкавина в два ближайших окна: «Предложений от иностранных клубов нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва ТАСС Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» не намерено продавать Тюкавина в это трансферное окно и в следующее.

Так заявил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста.

Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», – отметил Гафин.

Тюкавин провел 6 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Статистика 21-летнего форварда – тут.

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1 комментарий

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валя_стакан
Новый контракт подпишем а потом в топ5 лигу уже признанным снайпером поедет
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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