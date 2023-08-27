Только «Ман Сити» выиграл 3 из 3 матчей в АПЛ. У «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 7 очков

Теги Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» – единственный клуб, выигравший в АПЛ все три матча.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в 3-м туре чемпионата.

Только «горожане» набрали 9 очков после трех игр в АПЛ. По 7 баллов на счету «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Арсенала». Догнать их может «Ливерпуль».

Также «Ман Сити» обыграл «Севилью» по пенальти в игре за Суперкубок Европы и в серии одиннадцатиметровых уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.

Дальше клуб примет «Фулхэм» – это произойдет 2 сентября.

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10 комментариев

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JuVero
Гвардиола одержал быстрее всех 200 побед в АПЛ - в 269 матчах.
До этого был Моур 200 в 326 мачтах.
+5
-3
+2
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Мойес выдал неожиданный старт 🥰
+1
-1
0
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Эксперимент
Вроде мотивация есть после требла, это хорошо
+3
-3
0
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