Только «Ман Сити» выиграл 3 из 3 матчей в АПЛ. У «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 7 очков
«Манчестер Сити» – единственный клуб, выигравший в АПЛ все три матча.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в 3-м туре чемпионата.
Только «горожане» набрали 9 очков после трех игр в АПЛ. По 7 баллов на счету «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Арсенала». Догнать их может «Ливерпуль».
Также «Ман Сити» обыграл «Севилью» по пенальти в игре за Суперкубок Европы и в серии одиннадцатиметровых уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.
Дальше клуб примет «Фулхэм» – это произойдет 2 сентября.
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До этого был Моур 200 в 326 мачтах.