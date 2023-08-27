Только «Ман Сити» выиграл 3 из 3 матчей в АПЛ. У «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 7 очков

«Манчестер Сити» – единственный клуб, выигравший в АПЛ все три матча.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела « » (2:1) в 3-м туре чемпионата.

Только «горожане» набрали 9 очков после трех игр в . По 7 баллов на счету « », «Тоттенхэма» и « ». Догнать их может «Ливерпуль».

Также « » обыграл «Севилью» по пенальти в игре за Суперкубок Европы и в серии одиннадцатиметровых уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.

Дальше клуб примет «Фулхэм» – это произойдет 2 сентября.

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