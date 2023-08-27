Капелло о Манчини в Саудовской Аравии: «Скоро будут на уровне сборных Франции, Италии и Германии такими темпами»

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Фабио Капелло прокомментировал переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию.

Бывший главный тренер сборной Италии возглавил национальную команду ближневосточной страны.

«Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашел себе работу.

Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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9 комментариев

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Владимир Владимир
Знатный рекордсмен по халтуре в сборных знает о чем говорит) Два бизнесмена покрывают друг друга - ещё бы. Обвинить во всем федерацию и через неделю сбежать тренировать арабов - гениальный ход
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Ksandvankneshas
Ага, сейчас только купят в сборную Мбаппе, Холанда , Биллингема и прочих –будут даже круче этих ваших Франций и Германий
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0:4 на спотифай камп ноу
Это все из-за парочки Месси и Роналду, в первый раз они сошли когда обыграли Аргов на ЧМ, а второй раз когда приехал Роналду.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Ригоберсонгу "Мигранты ничего не изобрели в Европе за сто лет, я приведу только один пример Фредди Меркьюри, автор группы Queen и её солист. Создал хиты лучшие в своём жанре да и по обшепризнанным источникам лучшие хиты в истории музыки. Перестань нести чушь из-за своей ярой хейтерской позиции к Роналду.
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red hikkikomori
И Кокорин скоро до уровня Батистуты доберётся)
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DeltaForce
Капелло наверное забыл что в сборной трансферы невозможны)
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