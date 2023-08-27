Капелло о Манчини в Саудовской Аравии: «Скоро будут на уровне сборных Франции, Италии и Германии такими темпами»
Фабио Капелло прокомментировал переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию.
Бывший главный тренер сборной Италии возглавил национальную команду ближневосточной страны.
«Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашел себе работу.
Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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