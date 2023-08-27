Капелло о Манчини в Саудовской Аравии: «Скоро будут на уровне сборных Франции, Италии и Германии такими темпами»

Фабио Капелло прокомментировал переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию.

Бывший главный тренер сборной Италии возглавил национальную команду ближневосточной страны.

«Я очень рад за , логично, что такой специалист быстро нашел себе работу.

Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных , Италии и », – сказал бывший главный тренер сборной России.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку