Тренер «Ман Сити» о 2:1 с «Шеффилдом»: «Мы были ближе к желаемому, чем говорит счет. Во 2-м тайме увеличили темп и использовали свободные зоны»

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Хуанма Лильо Бернарду Силва Хулиан Альварес Футбол

Ассистент тренера «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:1).

«Мы в целом сыграли очень хорошо и были гораздо ближе к тому, чего хотели, чем можно предположить, глядя на счет.

В первом тайме было очень сложно найти свободное пространство. Пенальти мог бы все изменить, если бы он был реализован. Но мы видели, что команда стабильна и постоянно нацелена на ворота.

Во втором тайме мы увеличили темп, начали намного быстрее возвращать себе мяч. Мы смогли использовать те новые свободные зоны, которые образовывались в результате быстрого возврата мяча. То Хулиан Альварес оставался один, то Бернарду Силва. Мы могли забить еще до того, как на самом деле это сделали», – заявил Хуанма Лильо.

Гвардиолу в «Сити» подменит его учитель и вдохновитель. Однажды он проиграл Пепу 0:8

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Присутствие Гвардиолы придаёт уверенности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий