Тренер «Ман Сити» о 2:1 с «Шеффилдом»: «Мы были ближе к желаемому, чем говорит счет. Во 2-м тайме увеличили темп и использовали свободные зоны»

Ассистент тренера «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:1).

«Мы в целом сыграли очень хорошо и были гораздо ближе к тому, чего хотели, чем можно предположить, глядя на счет.

В первом тайме было очень сложно найти свободное пространство. Пенальти мог бы все изменить, если бы он был реализован. Но мы видели, что команда стабильна и постоянно нацелена на ворота.

Во втором тайме мы увеличили темп, начали намного быстрее возвращать себе мяч. Мы смогли использовать те новые свободные зоны, которые образовывались в результате быстрого возврата мяча. То Хулиан оставался один, то . Мы могли забить еще до того, как на самом деле это сделали», – заявил .

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