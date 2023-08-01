Клопп о ван Дейке: «Вирджил – самый красивый капитан АПЛ, что важно для фотографий! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть все»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вирджил ван Дейк Футбол

Юрген Клопп прокомментировал назначение Вирджила ван Дейка капитаном «Ливерпуля».

Нидерландскому защитнику досталась капитанская повязка после ухода Джордана Хендерсона.

Юрген, Вирджил ван Дейк был назначен нашим капитаном. Какова ваша реакция на эту новость и почему он – правильный кандидат?

– Моя реакция? Это было мое решение. Мы должны были принять решение, и я должен был подумать. Но с Вирджилом в составе это было совсем не сложно, потому что я думаю, что он абсолютно естественный преемник выдающегося Хендо, и нам также пришлось заменить Джеймса Милнера.

Возможно ли это сделать благодаря одному человеку? Вероятно, нет, и именно поэтому очень важно, чтобы мы обсудили, может быть, чуть позже, группу лидеров, которая очень важна для команды.

Но у Вирджила есть все, чего можно желать от капитана футбольного клуба. Во-первых, он определенно самый красивый капитан в Премьер-лиге, что важно для фотографий команды! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть все. 

Он хочет быть лидером, он и есть лидер. Он должен сделать шаг вперед, как и все мы должны сделать шаг вперед, потому что мы привыкли к тому, что было всегда, а теперь нам нужно создать что-то новое – новую структуру, новую культуру – и это очень интересно. Он сыграет в этом огромную роль – он должен.

Теперь, когда он стал капитаном, я почти уверен, что он чувствует гордость, он чувствует оказанную ему честь. Мы все поможем ему. Но я думаю, что это было абсолютно логичное решение.

Когда я увидел его реакцию, я был по-настоящему рад за него, потому что какое-то время я был капитаном «Майнца», и это приятно, но я никогда не испытывал ничего подобного [тому, что испытывает ван Дейк].

Очевидно, быть капитаном футбольного клуба «Ливерпуль» – это совершенно другое. Я видел, что он был очень рад этому, поэтому я тоже был рад, и теперь мы можем начать работать, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Ван Дейк стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Хендерсона. Трент – вице-капитан

25 комментариев

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Василий Леонов
В Англии тоже есть тупые журналисты, задающие глупейшие вопросы
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Pucheslav
Ответ v.belorussky
Да, не зря наш Клопп всегда поддерживает всякую ЛГБТ-движуху!
А Пеп когда сказал про Филлипса: "у него прекрасное тело. Он такой сексуальный!" не поддерживал ?
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Aggrrist
Ответ Ман Сити
Кому-то нравится его надменное лицо, когда он ходит пешком по полю с видом, вы все дно, один я крутой? А ведь ладно топом был бы, так игрок 1 сезона, и как деф полное дно. Весь его набор скиллов: пятится спиной.
очень жирный наброс
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Today I feel Qatari
Юрген всегда уважал главные ценности нашего Ливерпуля!
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Jeicob Harlon
прочитав эту новость,дзюба опять взял себя в руки
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Marina_Greta
Ответ Today I feel Qatari
Юрген всегда уважал главные ценности нашего Ливерпуля!
Что общего между МЮ, Элтоном Джоном и радужным флагом?
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ZA.RMA
Ответ red hikkikomori
Нуньес объективно более красивый) ноу хомо, как говорится)
очень субъективно))
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red hikkikomori
Нуньес объективно более красивый) ноу хомо, как говорится)
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trav
Какой же Клопп ЛГБТКИПН+
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Spaten
Какой же Клопп политкорректный!
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Vadiay
Ответ v.belorussky
Да, не зря наш Клопп всегда поддерживает всякую ЛГБТ-движуху!
да, не зря он с тобой в одной когорте
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Marina_Greta
Ответ Mark Safa
Ну все, мы поняли вкус Марины 😁
Не, не, не 😂 мне Тимо Вернер очень нравился, такой милашка)
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Pucheslav
Ответ Today I feel Qatari
Юрген всегда уважал главные ценности нашего Ливерпуля!
Не фанатам МЮ рассуждать про ЛГБТ принадлежность представителей других команд
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