Клопп о ван Дейке: «Вирджил – самый красивый капитан АПЛ, что важно для фотографий! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть все»

Юрген Клопп прокомментировал назначение Вирджила ван Дейка капитаном «Ливерпуля».

Нидерландскому защитнику досталась капитанская повязка после ухода Джордана Хендерсона.

– , ван Дейк был назначен нашим капитаном. Какова ваша реакция на эту новость и почему он – правильный кандидат?

– Моя реакция? Это было мое решение. Мы должны были принять решение, и я должен был подумать. Но с Вирджилом в составе это было совсем не сложно, потому что я думаю, что он абсолютно естественный преемник выдающегося Хендо, и нам также пришлось заменить Джеймса Милнера.

Возможно ли это сделать благодаря одному человеку? Вероятно, нет, и именно поэтому очень важно, чтобы мы обсудили, может быть, чуть позже, группу лидеров, которая очень важна для команды.

Но у Вирджила есть все, чего можно желать от капитана футбольного клуба. Во-первых, он определенно самый красивый капитан в Премьер-лиге, что важно для фотографий команды! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть все.

Он хочет быть лидером, он и есть лидер. Он должен сделать шаг вперед, как и все мы должны сделать шаг вперед, потому что мы привыкли к тому, что было всегда, а теперь нам нужно создать что-то новое – новую структуру, новую культуру – и это очень интересно. Он сыграет в этом огромную роль – он должен.

Теперь, когда он стал капитаном, я почти уверен, что он чувствует гордость, он чувствует оказанную ему честь. Мы все поможем ему. Но я думаю, что это было абсолютно логичное решение.

Когда я увидел его реакцию, я был по-настоящему рад за него, потому что какое-то время я был капитаном «Майнца», и это приятно, но я никогда не испытывал ничего подобного [тому, что испытывает ван Дейк].

Очевидно, быть капитаном футбольного клуба « » – это совершенно другое. Я видел, что он был очень рад этому, поэтому я тоже был рад, и теперь мы можем начать работать, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Ван Дейк стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Хендерсона. Трент – вице-капитан