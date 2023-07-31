Ван Дейк стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Хендерсона. Трент – вице-капитан

«Ливерпуль» представил капитанов команды в сезоне-2023/24.

После ухода в « » основным капитаном « » назначен , который также является капитаном сборной Нидерландов.

Вице-капитаном команды стал .

«Это гордость для меня и моей семьи. Это особенное чувство, я не могу его описать. Но я по-настоящему этим горжусь.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мной и нашим клубом гордились», – сказал ван Дейк.

Вирджил перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года почти за 85 млн евро. Он выиграл с «красными» 7 трофеев, в том числе чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Фото: liverpoolfc.com