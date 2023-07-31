Ван Дейк стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Хендерсона. Трент – вице-капитан
«Ливерпуль» представил капитанов команды в сезоне-2023/24.
После ухода Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» основным капитаном «Ливерпуля» назначен Вирджил ван Дейк, который также является капитаном сборной Нидерландов.
Вице-капитаном команды стал Трент Александер-Арнолд.
«Это гордость для меня и моей семьи. Это особенное чувство, я не могу его описать. Но я по-настоящему этим горжусь.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мной и нашим клубом гордились», – сказал ван Дейк.
Вирджил перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года почти за 85 млн евро. Он выиграл с «красными» 7 трофеев, в том числе чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
Фото: liverpoolfc.com
Сейчас Лавиу ещё заберут.
я ещё в один момент верил в Пачеко, Самеда Езиля))) молодые таланты бл
я скучаю по временам, когда у нас был Аквилани и Робби Кин. имхо, Аква начал норм играть после травм, а Кина просто рано списали