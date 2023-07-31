Ван Дейк стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Хендерсона. Трент – вице-капитан

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд Футбол

«Ливерпуль» представил капитанов команды в сезоне-2023/24.

После ухода Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» основным капитаном «Ливерпуля» назначен Вирджил ван Дейк, который также является капитаном сборной Нидерландов.

Вице-капитаном команды стал Трент Александер-Арнолд.

«Это гордость для меня и моей семьи. Это особенное чувство, я не могу его описать. Но я по-настоящему этим горжусь.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мной и нашим клубом гордились», – сказал ван Дейк.

Вирджил перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года почти за 85 млн евро. Он выиграл с «красными» 7 трофеев, в том числе чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Фото: liverpoolfc.com

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Marina_Greta
Все таки, Саутгемптон крутых игроков поставлял, мало кто мог подумать, что Ван Дейк станет один из лучших ЦЗ АПЛ) Сейчас Лавиу ещё заберут.
Причем многих поставляли именно в Ливерпуль: Ван Дейк, Лаллана, Мане, Окс воспитанник святых) да и школа у них очень сильная Бэйл, Уолкотт, Люк Шоу и многие другие.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
resistance1984
Ну и чудненько, оба достойный выбор
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Ответ Marina_Greta
Все таки, Саутгемптон крутых игроков поставлял, мало кто мог подумать, что Ван Дейк станет один из лучших ЦЗ АПЛ) Сейчас Лавиу ещё заберут.
+ Мане ещё из классных игроков. А вообще из «святые» много игроков Ливерпулю продали
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Ответ Алексей Половков
Заслуженно!!! Теперь всем будет раздавать лююлей
и тебе?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Половков
Заслуженно!!! Теперь всем будет раздавать лююлей
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
az za
это добавит Вирджилу уверенности
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luizafid
Поздравляю.👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
думал Роббо будет вице-кэпом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Begench Berdimuradov
Достойно 💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
resistance1984
Ответ melwood- lfc
думал Роббо будет вице-кэпом
И я, но и Трент хорошо, будет для него доп мотивация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Azizboy
Комментарий удален модератором
Он один из лучших защитников АПЛ.Зажрались вы, господа...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Все таки, Саутгемптон крутых игроков поставлял, мало кто мог подумать, что Ван Дейк станет один из лучших ЦЗ АПЛ)
Сейчас Лавиу ещё заберут.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
Ответ Marina_Greta
Мелв, привет) Не скучаешь по временам того состава Ливерпуля, где Сусо бегал в основе?) Весело было)
лол, а за чо минусуют тебя?))0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
Ответ Marina_Greta
Мелв, привет) Не скучаешь по временам того состава Ливерпуля, где Сусо бегал в основе?) Весело было)
эххх Сусо..
я ещё в один момент верил в Пачеко, Самеда Езиля))) молодые таланты бл
я скучаю по временам, когда у нас был Аквилани и Робби Кин. имхо, Аква начал норм играть после травм, а Кина просто рано списали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
djamel
Ответ Marina_Greta
Мелв, привет) Не скучаешь по временам того состава Ливерпуля, где Сусо бегал в основе?) Весело было)
Марина - вас очень много, вы посвсюду. но в футболе шарите. я сомневаюсь, что вы Марина. простите:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ Marina_Greta
Все таки, Саутгемптон крутых игроков поставлял, мало кто мог подумать, что Ван Дейк станет один из лучших ЦЗ АПЛ) Сейчас Лавиу ещё заберут.
Лавия не продукт Саутгемптона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ToniKroos1999
Ответ Marina_Greta
Хендо был прекрасный кэп, до того Стиви Джи, чем они были плохи?
К Стиви Джи вопросов нет, он великий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бодимер
Ответ ToniKroos1999
Наконец-то у Ливерпуля достойный капитан
Дружище, ты бредишь :-)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
С почином Вирджил носи с гордостью You’ll Never Walk Alone
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Любителю пятиться и подставлять партнёров дают повязку)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azizboy
Двух метровый без полезный шлагбаум
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амина Ибрагимова
Надеюсь он будет носить повязку с гордостью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azizboy
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий