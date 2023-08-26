Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Шабаб Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 29 августа
Во вторник, 29 августа, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Шабаб Эр-Рияд в 4 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Шабаб Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Аль-Шабаб Эр-Рияд: все новости
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Комментарии