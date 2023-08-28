Аль-Хилаль — Аль-Иттифак: прогноз на матч 28.08.2023, чемпионат Саудовской Аравии
28 августа, в понедельник, «Аль-Хилаль» на своем поле примет «Аль-Иттифак» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Рияде и начнется в 21:00 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5.
Аль-Хилаль
В летнее трансферное окно «Аль-Хилаль» мощно усилился и намерен в предстоящем сезоне вернуть себе звание чемпиона страны, которое в прошлом году он отдал «Аль-Иттихаду».
В Рияд этим летом приехали Калиду Кулибали из «Челси», Рубен Невеш из «Вулверхэмптона», Малком из «Зенита», Сергей Милинкович-Савич из «Лацио», марокканский вратарь Буну из «Севильи» и Александар Митрович из «Фулхэма» . А главным трансфером стала покупка Неймара из ПСЖ.
Правда, бразилец приехал в Саудовскую Аравию травмированным и пока не дебютировал за свой новый клуб. Главный тренер команды Жорже Жезуш сказал, что пока не знает, когда звездный новичок сможет помочь «Аль-Хилалю».
После трех туров «Аль-Хилаль» с семью очками занимает третье место в турнирной таблице.
Команда стартовала в чемпионате с победы 3:1 над «Абхой». Все три мяча «Аль-Хилаля» забил экс-зенитовец Малком, который, похоже, очень быстро адаптировался в Саудовской Аравии и уже приносит большую пользу клубу.
В первом домашнем матче «Аль-Хилаль» неожиданно потерял очки, сыграв вничью с «Аль-Фейхой», — 1:1.
Разозленная команда уже в следующем туре одержала разгромную пбеду в гостях над «Аль-Раэдом» 4:0. Первый гол за свой новый клуб забил Митрович, дубль оформил Салем Аль-Досари, а точку в матче поставил Абдулла Аль-Хамдан.
Ложкой дегтя стало удаление Милинковича-Савича, который получил прямую красную карточку и точно пропустит предстоящий матч.
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Аль-Иттифак
«Аль-Иттифак» также набрал семь очков и уступает «Аль-Хилалю» только по дополнительным показателям.
Команда Стивена Джеррарда начала сезон с победы над «Аль-Насром» Криштиану Роналду 2:1, а затем на выезде была сильнее «Аль-Хазема» 2:0.
В предыдущем туре «Аль-Иттифак» дома поделил очки с «Аль-Халиджем» — 1:1. По ходу встречи хозяева уступали, но благодаря голу экс-игрока ЦСКА Витиньо ушли от поражения.
«Аль-Иттифак» вряд ли будет претендентом на медали, все-таки состав команды не такой звездный как у ряда других клубов. Лето команда тоже постаралась усилиться, но траты были не такими большими. Самым громким приобретением стал переход Джордана Хендерсона из «Ливерпуля».
Аль-Хилаль — Аль-Иттифак: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom считает «Аль-Хилаль» безоговорочным фаворитом предстоящего матча и дает на его победу коэффициент 1.17. Ничья оценивается в 6.67, а успех гостей — в 13.65.
«Аль-Хилаль» должен одержать достаточно уверенную победу, так что можно взять его выигрыш с форой -1,5 за 1.58.
Также несмотря на то, что «Аль-Иттифак» наверняка будет играть от обороны и весьма надежен сзади, должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.51.
Где смотреть матч Аль-Хилаль — Аль-Иттифак
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- Дата проведения
- 28 августа, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
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