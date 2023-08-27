Бонгонда о «Спартаке»: «Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Тео Бонгонда Чемпионат.com Футбол

Тео Бонгонда не считает ничью «Спартака» с «Ахматом» (0:0) большой проблемой.

«С «Ахматом» была очень тяжелая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше.

Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном – мы сделаем все, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» – сказал вингер красно-белых.

У «Спартака» два поражения и ничья в трех последних матчах.

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31 комментарий

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Jovana Jovičić
С хорошей мотивацией игроков берут. Вот пока Скопинцевы и Бонгонды говорят, что потери очков - это ничего страшного, Венделы будут возвращаться, разрывать, бить ладонью по стрелке и радоваться очередным чемпионствам.
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Михаил Опякин
Результат может и не катастрофа, но вот игра пока не впечатляет
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КБ Сергей
Невозможно, согласен. А в трёх играх набирать одно очко, показывая донный футбол - возможно???
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Jovana Jovičić
Ответ Никита Давыдкин
какое блестящее сравнение - Скопинцев, бонгонда и вендел. Можно вендела поменять на Мбаппе, и тогда ещё лучше выйдет
Тут не игроков сравнивают, а написаны 3 игрока, которые:
1) Вендел не хотел ехать в РПЛ, но агент заставил;
2) Скопинцев, который вчера во вью сказал, что ничего страшного в ничейке нет;
3) По Бонгонде выше написано.

Если вы этого не понимаете, то сорри.
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Никита Давыдкин
Ответ Jovana Jovičić
С хорошей мотивацией игроков берут. Вот пока Скопинцевы и Бонгонды говорят, что потери очков - это ничего страшного, Венделы будут возвращаться, разрывать, бить ладонью по стрелке и радоваться очередным чемпионствам.
какое блестящее сравнение - Скопинцев, бонгонда и вендел. Можно вендела поменять на Мбаппе, и тогда ещё лучше выйдет
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Игорь Новиков
Действительно ничего страшного. Типичный Спартак всего лишь.
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Jean_M
Ну да, ничего страшного, зарплатка-то капает
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artem saribekyan
Ответ Сергей Ошлапов
С Уралом глупо проиграли, там ничья должна быть, с Зенитом, судьи отбили желание играть, желтой карточкой на 10минуте, с Ахматом судьи беспределом занимались.
И ещё давление на Спартак идёт от ООН!
Хватит ныть, надоели всем уже! Зенит выиграет- все понимают: потому , что сильнейшие. Проиграет- ничего, в следующей игре победим!
Остальные команды- лидеры и середняки,аутсайдеры- все себя в рамках спортивной борьбы держат.
Спартак- исключение! Проиграли- ор на весь мир- заговор!
Выиграли-ор на весь мир- мы чемпионы!
Сыграли в ничью- судья не дал то-то и то-то, виноваты- заговор!
Отсюда и мораль перевёрнутая у игроков команды: себялюбцы, выпендрёж и хамство отдельных футболистов( не у всех), дельфины и просит тварины...
Пришел Бангонда, после проигрыша заявил, что ничего страшного, постараемся выиграть в следующей игре, так нет: и его обвинили в нежелании играть.
Удивительная команда: и как я за нее болел когда-то?
Хотя то был, если честно, не этот Спартак!
Этот Спартак лишь породия на прошлых героев, породия на былое величие клуба! Абаскали, ,,дельфины" ,Заремы
и прочие успешно уничтожили прошлое уважение к команде; я перестал за нее болеть из-за уважения к Черенкова, Гаврилову, Цымбалюку, Мостовому и Картину, к Романцева и Бескову .
И многих других игроков Спартака, о которых не сказал...
А этот клуб уважать ,,в кредит" не хочу.
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Александр Жердин
Ответ Сергей Ошлапов
С Уралом глупо проиграли, там ничья должна быть, с Зенитом, судьи отбили желание играть, желтой карточкой на 10минуте, с Ахматом судьи беспределом занимались.
Не даёт бить соперника по ногам! Вот ведь какой подлец этот судья!
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igor.igorev
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борьба впереди, а истерия из-за трёх матчей неудачных вначале сезона без должной подготовки и паузы в чемпионате не катастрофа, надо понимать, что в двух матчах из трёх неудачных был резервный вратарь + эксперименты с обороной и обычное дело голы в концовках, вчера к слову команда сделала всё чтобы снова получить в концовке, но выручил Селихов, верю, что возвращение Селихова поможет и защита более уверенно начнёт играть...к слову, в последних трёх турах стабильно в основе Денисов и команда теряет, при Хлусевиче не смотря на его массу привозов команда добивалась побед...Хлусевич наше всё друзья?)
Этот резервный вратарь очень прилично играл в Факеле в прошлом сезоне.
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Зелёный гопник
Бонгонда- это гроза Балтик и Рубинов 😁
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Кирилл.С-Пб
Нас невозможно сбить с пути, нам по##ю куда идти!🤦🤣🤣🤣
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dr. cage
И такой Спартак вынужден пропускать ЛЧ (с)

Эх, действительно, жаль.. Столько лулзов было бы с этой обороной.
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quasififa
Клуб превратился в один большой неудачный экспертимент рыжего недогвардиолы. Даже Ахмат в гостях смотрелся острее.
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igor.igorev
Прошла 1/5 чемпионата. Ещё 5 раз по столько и чемпионат закончится.
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Игорь Заварзин
А команда для этого постаралась, чтобы сказать, что это не возможно? Из чего такие выводы? С Зенитом, ладно... Они объективно сильнее. Как быть с Уралом? И что это было вчера? Команда пролюбила законные 4 очка, которые обязана была класть в актив. И только не надо мне говорить, что это футбол, в котором всякое бывает.... Из года в год у вас "не идëт мяч в ворота", " судейские ошибки " и прочьи заговоры нечистой силы.
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Artie Bukko
менталитет
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Мукунку хороший
Да думаю надоело играть без стимула игрокам.. а Абаскалю тренировать..
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тралмейстер
Ответ artem saribekyan
А Бангонда причем? Он ваши ,,традиции" не знает, он сказал как есть.
Причём здесь ваши традиции? Если ты не выигрываешь ПОЛОВИНУ матчей, тут уже ссылаться на невозможность выигрывать все матчи, звучит просто смешно.Везде и всюду. При любых традициях!
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Lol Ko
Ответ КБ Сергей
Невозможно, согласен. А в трёх играх набирать одно очко, показывая донный футбол - возможно???
Да! Дурное дело - не хитрое )
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mahurat
Тео! Можно еще три. Тоже ничего страшного.
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тралмейстер
«Невозможно побеждать в каждой игре...
Это верно, когда из 10 игр не выигрываешь одну. А когда из 6-ти игр НЕ выигрываешь ровно половину(при этом 2-е проигрываешь)...
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Alexander
Ответ Сергей Ошлапов
С Уралом глупо проиграли, там ничья должна быть, с Зенитом, судьи отбили желание играть, желтой карточкой на 10минуте, с Ахматом судьи беспределом занимались.
карточка заслуженная надо играть чисто и тогда проблем не будет и когда ты выигрываешь после 1,0 переломив игру с Уралом спартак проиграл сам себе
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Александр Михайлович
Ответ Jovana Jovičić
С хорошей мотивацией игроков берут. Вот пока Скопинцевы и Бонгонды говорят, что потери очков - это ничего страшного, Венделы будут возвращаться, разрывать, бить ладонью по стрелке и радоваться очередным чемпионствам.
Причём тут мотивация , это факт. Невозможно выиграть все 30 матчей сезона
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igor.igorev
Ответ Александр Михайлович
Причём тут мотивация , это факт. Невозможно выиграть все 30 матчей сезона
Теоретически можно. Но дело в том, что чемпионами становятся те команды, кто больше всего очков набрал в играх с середняками и аутсайдерами. А вот Зениту можно и проиграть, это незазорно совсем.
А Спартак как раз теряет очки там где не должен их терять.
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