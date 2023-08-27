Бонгонда о «Спартаке»: «Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло»
Тео Бонгонда не считает ничью «Спартака» с «Ахматом» (0:0) большой проблемой.
«С «Ахматом» была очень тяжелая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!
Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше.
Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном – мы сделаем все, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» – сказал вингер красно-белых.
У «Спартака» два поражения и ничья в трех последних матчах.
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1) Вендел не хотел ехать в РПЛ, но агент заставил;
2) Скопинцев, который вчера во вью сказал, что ничего страшного в ничейке нет;
3) По Бонгонде выше написано.
Если вы этого не понимаете, то сорри.
Хватит ныть, надоели всем уже! Зенит выиграет- все понимают: потому , что сильнейшие. Проиграет- ничего, в следующей игре победим!
Остальные команды- лидеры и середняки,аутсайдеры- все себя в рамках спортивной борьбы держат.
Спартак- исключение! Проиграли- ор на весь мир- заговор!
Выиграли-ор на весь мир- мы чемпионы!
Сыграли в ничью- судья не дал то-то и то-то, виноваты- заговор!
Отсюда и мораль перевёрнутая у игроков команды: себялюбцы, выпендрёж и хамство отдельных футболистов( не у всех), дельфины и просит тварины...
Пришел Бангонда, после проигрыша заявил, что ничего страшного, постараемся выиграть в следующей игре, так нет: и его обвинили в нежелании играть.
Удивительная команда: и как я за нее болел когда-то?
Хотя то был, если честно, не этот Спартак!
Этот Спартак лишь породия на прошлых героев, породия на былое величие клуба! Абаскали, ,,дельфины" ,Заремы
и прочие успешно уничтожили прошлое уважение к команде; я перестал за нее болеть из-за уважения к Черенкова, Гаврилову, Цымбалюку, Мостовому и Картину, к Романцева и Бескову .
И многих других игроков Спартака, о которых не сказал...
А этот клуб уважать ,,в кредит" не хочу.
Эх, действительно, жаль.. Столько лулзов было бы с этой обороной.
Это верно, когда из 10 игр не выигрываешь одну. А когда из 6-ти игр НЕ выигрываешь ровно половину(при этом 2-е проигрываешь)...
А Спартак как раз теряет очки там где не должен их терять.