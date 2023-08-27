Бонгонда о «Спартаке»: «Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло»

Тео Бонгонда не считает ничью «Спартака» с «Ахматом» (0:0) большой проблемой.

«С « » была очень тяжелая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше.

Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном – мы сделаем все, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» – сказал вингер красно-белых.

У «Спартака» два поражения и ничья в трех последних матчах.

Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже

Абаскаль заигрался в Гвардиолу. Замена Соболева на Игнатова – ну что это?

Как быстро «Спартак» упал. Лишь ничья в трех турах после идеального старта

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку