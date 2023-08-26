«Бездарная игра». Колосков о матче «Динамо – «Рубин»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Вячеслав Колосков Футбол

Вячеславу Колоскову не понравился матч между «Динамо» и «Рубином» (2:2).

«Это была бездарная и сумбурная игра, причем в исполнении двух команд. Футбола там было очень мало. Скоростей не было, ошибки в простых передачах. Не понимаю, что команды делали на сборах.

Да, индивидуальное мастерство было на уровне, но какой-то командной игры я не увидел. Накал появился только в самом конце, футбола я в этом матче не увидел», – сказал почетный президент РФС.

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12 комментариев

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dreamstep
2-2, как минимум не бездарная игра, интересно было. Дед видимо вбрасывает.
+4
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argentina10
а я вот согласен с Колосковым - твой беги, моя стреляй..
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pffwybnyfz
Зато карась молодец. За всех отыграл
+2
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Aleksandr Danilov
Ответ динамовец1923
Он нормальный? Конец смотрел?
Я смотрел. Ужасная игра, уровня ФНЛ, просто с драматургией повезло
+4
-3
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динамовец1923
Он нормальный? Конец смотрел?
+2
-2
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Сергей48
Да ну? А гол Макарова? А гол Скопинцева? А валидольная развязка? Может вы другой матч какой то смотрели?
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Михон Мясной
О, Господи, он ещё коптит этот мир? Даже приговор матчам выносит
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valderoma
функционер хренов....
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besaxara
Шунин хоть раз мяч своему выбил? Может, ему сразу в аут выбивать, соперник не так быстро атаку начнёт.
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skorpy55
Ответ dreamstep
2-2, как минимум не бездарная игра, интересно было. Дед видимо вбрасывает.
Похоже решил попиариться слегка.....
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