«Бездарная игра». Колосков о матче «Динамо – «Рубин»

Вячеславу Колоскову не понравился матч между «Динамо» и «Рубином» (2:2).

«Это была бездарная и сумбурная игра, причем в исполнении двух команд. Футбола там было очень мало. Скоростей не было, ошибки в простых передачах. Не понимаю, что команды делали на сборах.

Да, индивидуальное мастерство было на уровне, но какой-то командной игры я не увидел. Накал появился только в самом конце, футбола я в этом матче не увидел», – сказал почетный президент РФС.

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