Скопинцев про 2:2 с «Рубином»: «Должны быть удовлетворены результатом. Увезли очко из Казани»

Дмитрий Скопинцев считает, что «Динамо» должно быть удовлетворено ничьей.

Встреча 6-го тура Мир РПЛ в Казани завершилась со счетом 2:2, Скопинцев забил гол и был признан лучшим игроком матча.

«Игра получилась на радость болельщикам. Яркий футбол. Мы в очередной раз проявили характер, даже вышли вперед в меньшинстве, но время очень долго тянулось после удаления, надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки.

Мой гол? Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым. Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил гол.

Пропущенный мяч? Мы проделали грандиозную работу, должны быть удовлетворены тем результатом, который достигли, увезли одно очко из Казани и остаемся в лидирующей группе», – сказал защитник «Динамо».

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