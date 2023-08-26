Скопинцев про 2:2 с «Рубином»: «Должны быть удовлетворены результатом. Увезли очко из Казани»

Теги Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Скопинцев считает, что «Динамо» должно быть удовлетворено ничьей.

Встреча 6-го тура Мир РПЛ в Казани завершилась со счетом 2:2, Скопинцев забил гол и был признан лучшим игроком матча.

«Игра получилась на радость болельщикам. Яркий футбол. Мы в очередной раз проявили характер, даже вышли вперед в меньшинстве, но время очень долго тянулось после удаления, надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки.

Мой гол? Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым. Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил гол.

Пропущенный мяч? Мы проделали грандиозную работу, должны быть удовлетворены тем результатом, который достигли, увезли одно очко из Казани и остаемся в лидирующей группе», – сказал защитник «Динамо».

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7 комментариев

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Игорь М.
Не целым, но и не разорванным
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argentina10
ну с такой игрой реально отскочили, пока очки набираются на везении, дай Бог новички исправят ситуацию в середине поля....и то, вингеры в команде совсем не под философию тренера, не умеют через пас оборону проходить..
+3
-2
+1
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alexey102rus
Но в каком состоянии они увезли свое очко... 😀
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-1
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xyg2rdwzx4
Вот адекватный комментарий на самом деле
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ЦСКА1960
Это мышление аутсайдера
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