«МЮ» к 4-й минуте уступал «Ноттингему» с разницей в 2 гола. Это антирекорд манкунианцев в АПЛ

«МЮ» пропустил 2 гола к 4-й минуте и поставил клубный антирекорд в АПЛ.

На второй минуте матча 3-го тура АПЛ счет открыл форвард « » , а на 4-й защитник забил второй гол гостей.

« » пропустил второй гол на отметке 03:47. Впервые манкунианцы уступали с разницей два мяча в матче так рано.

На 17-й минуте Кристиан Эриксен сократил отставание «МЮ» в счете.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку