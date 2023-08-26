«МЮ» к 4-й минуте уступал «Ноттингему» с разницей в 2 гола. Это антирекорд манкунианцев в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест рекорды Кристиан Эриксен Вилли Боли Тайво Авонийи Футбол

«МЮ» пропустил 2 гола к 4-й минуте и поставил клубный антирекорд в АПЛ.

На второй минуте матча 3-го тура АПЛ счет открыл форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, а на 4-й защитник Вилли Боли забил второй гол гостей.

«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол на отметке 03:47. Впервые манкунианцы уступали с разницей два мяча в матче АПЛ так рано.

На 17-й минуте Кристиан Эриксен сократил отставание «МЮ» в счете.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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58 комментариев

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ЛоуренсАравийский
Пирс Морган такой: "Hehe boy"
+80
-3
+77
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BARCA_10
забег Авойни это конечно эпично
+26
-1
+25
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corazón blanco
Тен Хаг смотрю решил многие антирекорды на свой счет переписать.
+29
-7
+22
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Best game on Earth
Надо мыслить позитивно - это открывает возможность для героической победы.
+12
0
+12
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Мукунку хороший
Ответ BARCA_10
забег Авойни это конечно эпично
В сопровождении депутата.. это «почетно»))
+11
0
+11
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CoTTo
глоры мю так радовались лысому шарлотану)) а тот всех обманул) выкупил пол состава Аякса
+11
-2
+9
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Lavinka
Ответ King_X
И это при полном картбланше на трансферы (по 100+ млн именно тех, кого он хочет), хотя Моуру и Сульшеру и близко такого не позволяли(ни из их пожеланий, ни вообще толковых трансферов)
Да да , бедным Моуру и Сульшеру игроков не покупали дорогих . Для кого вы рассказываете эти сказки ?
+9
-2
+7
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Ну и, епт?
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Вообще-то, он 10Хаг
+11
-4
+7
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All These Things I Hate
Ответ corazón blanco
Тен Хаг смотрю решил многие антирекорды на свой счет переписать.
вот почему с Роналду не сработались
+5
0
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Владимир Владимирович
О:7 от Ливерпуля , три раза по 0:4 только за прошлый сезон, игры нету, прогресса нету. Лучше бы Рангника оставили )
+15
-11
+4
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Денис Францев
я зашел на 5 минуте матча и думал счет 0-0, мю не плохо играет, думаю ну будет изи катка, а потом посмотрел на счет, но уже 1-2)
+4
-1
+3
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Dexter Morgan
Роналду был полностью прав насчёт МЮ нынешнего. Тен Хаг вообще не тренер.
+10
-7
+3
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MenOfSoccer
Ох, сколько хейта ловил в свой адрес, когда говорил, что все так закончится. Я не следил за лысым в Аяксе особо, но за сезон в МЮ он ничего не показал, что хочет сделать с клубом и в какой футбол команда должна играть. У больших тренеров есть свой почерк, который ты увидишь в течении сезона, а некоторые из за пол сезона уже идентифицируют свой стиль.
Его конфликт с Роналду это в первую очередь его вина. Говорит лишь о его раздутом эго и не умение выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. Мы не говорим об игроке, потому что тренер он остается старшим. Он должен уметь работать с игроками любого характера. Как то уж с португальцем справлялись все другие специалисты. У Моуринью Криштиану выполнял достаточно черновой работы. Роналду был в нормальной форме и был готов помогать клубу, конкуренции среди центральных форвардов в МЮ попросту не было и нет. Его сейчас из Саудит Лиги вырви и он даст больше пользы. Но Эрик просто захотел самоутвердится за счет Криштиану и это сейчас уже сложно оспорить.
В целом он наверное неплохой специалист, но сложно представить, что МЮ ему сейчас по плечу. Скорее всего он не созрел для больших клубов. Думаю эта история закончится в этом году.
+7
-4
+3
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Ман Сити 3 Требл
Мешку Маню надо потратить еще минимум 1 миллиард чтобы только не проигрывать ТТХ и Форресту 🤣🤣🤣
+3
-1
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кто-то
В прошлом году такое же, дальше всё нормально пошло.
Не знаю, почему, но я верю в Тён хага
+3
-1
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avcgloronalduMU
оборона Ноттингем Форест трусливая однако
+2
0
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KKA
Я так понимаю , забрали выйти на поле во время ?)
+1
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Ман Сити 3 Требл
Ноттингем на классе!
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pi5ka
Ответ Direct free kick
7хаг инфоцыган, а не тренер
Это севен
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Мэр Чунга-чанги
Удивительно, что у МЮ еще остались небитые антирекорды. Дело Уле живет
+2
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Александр Чидакин
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Ответ Мукунку хороший
В МЮ едут как к саудитам.. чисто бабосов срубить и потусить..Команды нет.. тренер вялый.. руководство жадюги..Так.. середняки.. стыдно за великий клуб!
Как Сэр Алекс отошёл от дел, так это всё и началось
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Олег910
Клятый холодильник опять хоронит топовую команду. Да что же ты будешь делать!
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Newsprom
Верните Де Хеа!
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Кринженян
Ответ Ман Сити 3 Требл
Мешку Маню надо потратить еще минимум 1 миллиард чтобы только не проигрывать ТТХ и Форресту 🤣🤣🤣
откуда такое пренебрежение к тоттенхему, команда не хуже юнайтед
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Vovker
Ответ Владимир Владимирович
О:7 от Ливерпуля , три раза по 0:4 только за прошлый сезон, игры нету, прогресса нету. Лучше бы Рангника оставили )
стоп, но ведь это Роналду же все портил. Как только он ушел, должно было стать все идеально... Как же так...
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