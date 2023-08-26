«МЮ» к 4-й минуте уступал «Ноттингему» с разницей в 2 гола. Это антирекорд манкунианцев в АПЛ
«МЮ» пропустил 2 гола к 4-й минуте и поставил клубный антирекорд в АПЛ.
На второй минуте матча 3-го тура АПЛ счет открыл форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, а на 4-й защитник Вилли Боли забил второй гол гостей.
«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол на отметке 03:47. Впервые манкунианцы уступали с разницей два мяча в матче АПЛ так рано.
На 17-й минуте Кристиан Эриксен сократил отставание «МЮ» в счете.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Его конфликт с Роналду это в первую очередь его вина. Говорит лишь о его раздутом эго и не умение выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. Мы не говорим об игроке, потому что тренер он остается старшим. Он должен уметь работать с игроками любого характера. Как то уж с португальцем справлялись все другие специалисты. У Моуринью Криштиану выполнял достаточно черновой работы. Роналду был в нормальной форме и был готов помогать клубу, конкуренции среди центральных форвардов в МЮ попросту не было и нет. Его сейчас из Саудит Лиги вырви и он даст больше пользы. Но Эрик просто захотел самоутвердится за счет Криштиану и это сейчас уже сложно оспорить.
В целом он наверное неплохой специалист, но сложно представить, что МЮ ему сейчас по плечу. Скорее всего он не созрел для больших клубов. Думаю эта история закончится в этом году.
Не знаю, почему, но я верю в Тён хага