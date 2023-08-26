Аллегри не волнуют трансферы саудовцев: «Мир глобализован, нужно просто смириться. 50 лет назад Китай отставал на световые годы, а сейчас уже рядом, то же 40 лет назад было с Россией»

Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

– Ожидали ли вы, что многие уедут в Саудовскую Аравию?

– Я лично ни о чем не жалею. Я заключил четырехлетний контракт и не чувствовал, что мне стоит уходить в этом году, после таких изменений в составе. Для меня самая большая радость – чтобы у клуба было светлое будущее, когда я соберусь уходить.

Саудовская Аравия – это реальность, там все правильно делают и с топ-игроками, и со средними. Я не беспокоюсь на этот счет. Мир сейчас глобализован. История говорит сама за себя: 50 лет назад Китай отставал на световые годы, а сейчас уже рядом. 40 лет назад то же было с Россией. Нужно просто смириться с этим, – сказал главный тренер « ».

В июне сообщалось, что пригласить хотел «Аль-Хилаль».

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