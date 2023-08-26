Аллегри не волнуют трансферы саудовцев: «Мир глобализован, нужно просто смириться. 50 лет назад Китай отставал на световые годы, а сейчас уже рядом, то же 40 лет назад было с Россией»

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

– Ожидали ли вы, что многие уедут в Саудовскую Аравию?

– Я лично ни о чем не жалею. Я заключил четырехлетний контракт и не чувствовал, что мне стоит уходить в этом году, после таких изменений в составе. Для меня самая большая радость – чтобы у клуба было светлое будущее, когда я соберусь уходить.

Саудовская Аравия – это реальность, там все правильно делают и с топ-игроками, и со средними. Я не беспокоюсь на этот счет. Мир сейчас глобализован. История говорит сама за себя: 50 лет назад Китай отставал на световые годы, а сейчас уже рядом. 40 лет назад то же было с Россией. Нужно просто смириться с этим, – сказал главный тренер «Ювентуса».

В июне сообщалось, что пригласить Аллегри хотел «Аль-Хилаль».

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24 комментария

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crazy_elky
Офигеть. Адекватный вью, редко нынче встретишь
+26
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Pigmalion
Ответ ilia velo
У РФ все проблемы от несменяемости власти , этого сумасшествия сейчас бы не было и РФ была бы на другом уровне развития однозначно
Нет никакой гарантии, что сменяемость власти приведёт к вменяемым институтам. Пример прямо под боком - Украина.
+20
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flash166
Ответ Поцелуй Оздоева
40 лет назад вроде СССР был.
Тогда Китая вообще нет , официально КНР
+14
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Поцелуй Оздоева
40 лет назад вроде СССР был.
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Anti-aliasing
это про что: про футбол или про жизнь в стране? если про футбол, то китай и близко не рядом, а вот ссср 40 лет назад высоко котировался. если про жизнь, то 1983 год - пик позднего застоя в ссср, не лучший но и не худший период в истории. китай да, вырвался из нищеты при сяопине
+6
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Ashan Sorokin
Чел в Зенит метит
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TaR
Что это они о России ставили вспоминать? Вчера Клопп, сегодня Аллегри.
План по возвращению от Дюкова?😂
+5
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Гришковец
По ощущениям мы все так же отстаем.
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skxgpkt7xn
видимо Аллегри уже ничего не волнует
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d.xoxlov
Ответ Поцелуй Оздоева
40 лет назад вроде СССР был.
Людям страну на бумажке не напишешь.
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Pigmalion
Ответ Игорь М.
в плане мышления и, возможно, кругозора, да, отстаём от Европы, но это, полагаю, из-за людей, воспитанных при СССР и впитавших всё самое худшее из него. У них есть те самые феномены, которые тормозят развитие: выученная беспомощности и феномен чистой совести.
Ох уж эти европейцы с их кругозором.
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Nemecfaeton
Сейчас Европа где-то рядом с Китаем, так правильней
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Дмитрий Кожевин
В РПЛ метит
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Кулёс
ой-ой.
зинченко уже забомбил у него в комментариях?
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Анвар Дж
Ответ ya_za_ac_milan
По Украине рано делать выводы. Через 25-30 лет посмотрим. Как правило страны противовесы конкурентов Америки хорошо себя показывают в экономическом плане. В ближайшие 15-30 лет может себя хорошо показать Грузия, Узбекистан, Украина. До этого американцы подняли Японию, Южную Корею, Германию, Тайвань и тд. Они всегда делают противовес своим потенциальным конкурентам, финансируя их и отдавая технологии.
Ещё Америка подняла Ливию ,Ирак,Авганистан и страны Африки 😄
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ya_za_ac_milan
Ответ Анвар Дж
Ещё Америка подняла Ливию ,Ирак,Авганистан и страны Африки 😄
Я не писал вроде, что США белые и пушистые. Это страна гегемон со здоровой дубинкой. Всех несогласных она этой дубинкой бьёт. Если США выгодно поднять Западную Украину она её подымет. Все предпосылки к этому есть.
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