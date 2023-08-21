Аллегри выиграл 250 матчей во главе «Ювентуса». Лишь у Трапаттони больше – 319

Теги Ювентус серия А Италия рейтинги Джованни Трапаттони Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри занимает второе место по числу побед во главе «Ювентуса».

Вчера «бьянконери» разгромили «Удинезе» (3:0) в стартовом туре Серии А. Это была 250-я победа Аллегри на посту главного тренера туринцев. Уроженцу Ливорно потребовалось 380 матчей.

Лидирует Джованни Трапаттони с 319 победами за 596 игр.

Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и вернулся в клуб в 2021 году.

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4 комментария

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Абдула Магомедсаидов
Наверное Аллегри из за этого не уходит
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Ramiz Tamazanov
Ответ Аморалинни
Легенда. Надеюсь будет оставаться у руля Юве как можно дольше
тише тише..
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