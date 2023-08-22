Друг Аллегри: «Макс уйдет из «Ювентуса» в конце сезона. Он остался, чтобы доказать свою состоятельность, ему нужно искупление»

«Ювентусу», возможно, придется искать нового тренера на следующий сезон.

Альдо Спинелли, бывший президент «Ливорно» и друг , заявил, что 56-летний специалист в 2024 году уйдет из туринской команды.

«Аллегри нужно искупление. После этого он уйдет.

Ему нужно искупление после невероятно сложного сезона, и в конце этого сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или другое место, где он будет востребован.

Он получал предложения этим летом, но всегда хотел остаться и доказать свою состоятельность.

В футболе все стало сложно, суммы, которые предлагают [ближневосточные клубы], невозможно повторить. Конкурировать могут только англичане», – сказал Спинелли.

Аллегри выиграл 250 матчей во главе «Ювентуса». Лишь у Трапаттони больше – 319

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