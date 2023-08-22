Друг Аллегри: «Макс уйдет из «Ювентуса» в конце сезона. Он остался, чтобы доказать свою состоятельность, ему нужно искупление»

Теги Ювентус серия А Италия Альдо Спинелли высшая лига Саудовская Аравия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентусу», возможно, придется искать нового тренера на следующий сезон.

Альдо Спинелли, бывший президент «Ливорно» и друг Массимилиано Аллегри, заявил, что 56-летний специалист в 2024 году уйдет из туринской команды.

«Аллегри нужно искупление. После этого он уйдет.

Ему нужно искупление после невероятно сложного сезона, и в конце этого сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или другое место, где он будет востребован.

Он получал предложения этим летом, но всегда хотел остаться и доказать свою состоятельность.

В футболе все стало сложно, суммы, которые предлагают [ближневосточные клубы], невозможно повторить. Конкурировать могут только англичане», – сказал Спинелли.

Аллегри выиграл 250 матчей во главе «Ювентуса». Лишь у Трапаттони больше – 319

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16 комментариев

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Real Madrid 04
Лучше бы тогда сейчас ушел. Новому тренеру как раз год на перестройку команды без еврокубков.
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раскаявшийся жиробас
Ответ EKSPERT
Как фанат Милана прошу его еще остаться
так-то Аллегри был последним до Пиоли, кто привел Милан к чемпионству, память коротка уже?)
+17
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udiekemen
Ответ EKSPERT
Как фанат Милана прошу его еще остаться
Милан и 18 клубов за Аллерги!!
+9
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EKSPERT
Ответ раскаявшийся жиробас
так-то Аллегри был последним до Пиоли, кто привел Милан к чемпионству, память коротка уже?)
И что?Конечно благодарны ему но отрицать то что Аллегри пересидел в Юве уже всем ясно
+3
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EKSPERT
Как фанат Милана прошу его еще остаться
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denbodrov
The Turinshank Redemption
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sem15 sem15
Открыт новый персонаж «друг Аллегри»
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Kubinec_
давно так конца сезона я не ждал
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BZB
Как бы не прикалывались над Аллегри, а чемпионат взять ему по силам. Тем более без еврокубков.
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Сергей Ангел
Ответ Real Madrid 04
Лучше бы тогда сейчас ушел. Новому тренеру как раз год на перестройку команды без еврокубков.
соглашусь лучше бы так и поступил
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Эдуард Храпач
Ответ Сергей Ангел
соглашусь лучше бы так и поступил
оно ж думает только про себя, про своё искупление.
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