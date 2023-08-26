Гендиректор «Пари НН»: «Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы затачиваем предматчевые активности»
Гендиректор «Пари НН» рассказал, как клуб планирует повышать посещаемость.
«Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы хотим идти другим путем. Болельщики хотят клубную жизнь.
Сейчас много встреч с разными группами болельщиков. Мы затачиваем предматчевые активности», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Вроде не с английского переводят, кто вы малики гусейновы из Нижнего Новгорода, что так по русски разговариваете? Ну охренеть же...