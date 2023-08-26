Гендиректор «Пари НН»: «Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы затачиваем предматчевые активности»

Гендиректор «Пари НН» рассказал, как клуб планирует повышать посещаемость.

«Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы хотим идти другим путем. Болельщики хотят клубную жизнь.

Сейчас много встреч с разными группами болельщиков. Мы затачиваем предматчевые активности», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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