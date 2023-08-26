Гендиректор «Пари НН»: «Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы затачиваем предматчевые активности»

Теги премьер-лига Россия болельщики Стадион Нижний Новгород Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» рассказал, как клуб планирует повышать посещаемость.

«Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах – привозить врачей и учителей. Мы хотим идти другим путем. Болельщики хотят клубную жизнь.

Сейчас много встреч с разными группами болельщиков. Мы затачиваем предматчевые активности», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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14 комментариев

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Сергей48
Привозить врачей/ учителей? Это вы на какие регионы намекаете?)
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Кирилл.С-Пб
У мамы подруге помнится дали билет на Зенит на работе. Человек 35 лет в детском саду отработал. Пошла сделала фанайди, купила шарфик. Море впечатлений. Что, ..., не заслужила??!
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Balt
Ответ Сергей48
Привозить врачей/ учителей? Это вы на какие регионы намекаете?)
Тот регион - это кого надо регион. )
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Разрушающий мифы
"Сейчас много встреч с разными группами болельщиков. Мы затачиваем предматчевые активности», – сказал Давид Мелик-Гусейнов. Вот слушаешь Мелика и сразу понимаешь, что он никогда стадион не заполнит.
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Hong Kil
В регионах привозят врачей и учителей?! В Нижнем Новгороде нет врачей и учителей и он идет другим путем, привозит налоговых инспекторов и пожарных. азхаха
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L.A.S_Vegas_777_
С этим гусейновым-шарлатаном, народ скорее со стадиона свалит, чем туда пойдёт.
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Клирик
Пойду заточу предматчевую активность!))
Вроде не с английского переводят, кто вы малики гусейновы из Нижнего Новгорода, что так по русски разговариваете? Ну охренеть же...
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Russ Ivan
Про учителей не в курсе, а вот бакланов точно в промышленном масштабе волокут...
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6tspey7tb5
Ответ Сергей48
Привозить врачей/ учителей? Это вы на какие регионы намекаете?)
Ох сейчас заминусуют ))))))
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Сергей48
Ответ 6tspey7tb5
Ох сейчас заминусуют ))))))
Чтож поделать 😁 Мне интересно просто? Может он первую лигу имел ввиду?
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6tspey7tb5
Ответ Сергей48
Чтож поделать 😁 Мне интересно просто? Может он первую лигу имел ввиду?
Медиа))))
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Сергей48
Ответ Клирик
78,98,178,198.
Вы шутите?
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Сергей48
Ответ Balt
Тот регион - это кого надо регион. )
Согласен👍😂
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