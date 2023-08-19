Беллингем после дубля «Альмерии»: «Я стал в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. В «Реале» очень высокий уровень, я впитываю все, что могу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем считает, что заметно прибавил за несколько месяцев в «Реале».

Сегодня хавбек отметился дублем в ворота «Альмерии» (3:1) в игре 2-го тура Ла Лиги.

«Мне понравился камбэк, желание бороться. Многие команды испытывают проблемы, когда рано пропускают, но у нас их не возникло. Мы продолжали играть, не паниковали и в итоге добились комфортного результата.

Я рад, что забил, но еще важнее играть хорошо, вносить свой вклад.

Думаю, я как игрок стал в десять раз лучше, чем в прошлом сезоне, учитывая тех игроков, которые сейчас со мной в команде и у которых я имею возможность учиться. Здесь очень высокий уровень, и я, словно губка, впитываю все, что могу.

Я много раз видел камбэки «Реала» в детстве. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться». А они отыгрывались. Теперь я здесь, вижу, насколько все спокойны. Я не думал, что мы проиграем. Я посмотрел на лица партнеров – никто не паниковал», – заявил полузащитник в эфире клубного ТВ.

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25 комментариев

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Сергей Галынский
Гениальный трансфер Переса
Пока писали про Ливер, Сити Перес спокойно сделал работу
+33
-2
+31
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blаncо
Ему повезло застать и Модрича и Крооса. Лучшая пара полузащитников последнего десятилетия - никто не передаст новичку опыта и навыков больше, чем они.
+31
-3
+28
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войд
Беллингем за 2 матча сделал столько же голевых,сколько и распиаренный Педри за 38 туров
Просто посмотрите насколько испанец бездарен на фоне Джуда)
+40
-16
+24
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Алексей Смолин
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Ответ войд
Беллингем за 2 матча сделал столько же голевых,сколько и распиаренный Педри за 38 туров Просто посмотрите насколько испанец бездарен на фоне Джуда)
Да перестаньте уже сравнивать этого очередного Кркича, уровня Хетафе)) Джуд на 10 головы лучше чем вся полузащита спотифая…
+14
-5
+9
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Xabi Alonso78
Просто бист. Дортмунд его конечно продал за смешные деньги, раз за всяких ноунеймов просят по 115
+9
-2
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stPieXIII
Кстати брат Джуда забил сегодня двушку за Сандерлэнд, тем самым заработав для команды победу.
+8
-1
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войд
Ответ Михо
Но Голден бой Педри. А после него Гави, хотя Джуд тоже был в номинантах. Я болельщик Баварии голосовал бы за него, несмотря на феноменального Мусиалу. Барселонские парни конечно хороши, но не настолько
Свой голден бой Педри получил не за топ игру,а за аномальное количество игр в столь юном возрасте,где он по сути был бесполезен
Ну а про ГБ Гави вообще смешно слышать,учитывая тот факт,что он больше гопник чем футболист)
+8
-2
+6
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SWS
Ответ войд
Беллингем за 2 матча сделал столько же голевых,сколько и распиаренный Педри за 38 туров Просто посмотрите насколько испанец бездарен на фоне Джуда)
Согласен Джуд гениальный игрок, ну а Педри травматичная бездарность
+10
-4
+6
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madaev
Гениальный игрок
+6
-1
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JENNINGS
Гениальный игрок! Гениальный трансфер! Надеюсь, станет достойным преемником легендарной полузащиты «Реала»!
Удачи, Джуд! Верим в тебя!
+8
-3
+5
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Артём Поддубный
Вы представляете какой потенциал у этого игрока? Браво Джуд, выбрал правильный курс и сразу начал блестеть. Реально галактическая покупка Реал Мадрид)
+4
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ten Hag
Джуд знает, о чем говорит
И только неадекваты в комментариях в своем мирке пытаются принизить для себя величие Мадрида :)
+2
0
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pav kh
Вот это вписался
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Yoursistersboyfriend
Стартовал он в клубе просто на каком то космо-уровне. Удачи, не сбавлять оборотов
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-1
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Алексей Смолин
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Ответ Ansu Fati
Лол ну они месяц назад встречались на поле😂 Оба вышли в основе, 3:0, у Педри голевая)) Или теперь крутость измеряется не очными противостояниями, а матчами против Альмерии?😂
Ты про товарняк чтоли?🤣 оо боже, ну как вас не жалеть?😂пхаха🤣🤣
+4
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corazón blanco
Оправдывает свой трансфер на 100 процентов демонстрирует игру просол невероятную:
+1
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Михо
Ответ войд
Беллингем за 2 матча сделал столько же голевых,сколько и распиаренный Педри за 38 туров Просто посмотрите насколько испанец бездарен на фоне Джуда)
Но Голден бой Педри. А после него Гави, хотя Джуд тоже был в номинантах. Я болельщик Баварии голосовал бы за него, несмотря на феноменального Мусиалу. Барселонские парни конечно хороши, но не настолько
+3
-2
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GiovanniX
Беллингем: Много раз видел камбэки «Реала» в детстве. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться». А они отыгрывались. Теперь я здесь, вижу, насколько всё серьёзно в покере. Мой Ройял флеш сильнее Каре любого картёжника!
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Dikki Shelton
Начало великолепное. Пусть продолжение будет не хуже 👍
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ belikovda.90
Тебя не смущает их разные позиции на поле и функционал.
Они оба цпз. С чего бы тут позиция должна смущать.
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