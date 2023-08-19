Беллингем после дубля «Альмерии»: «Я стал в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. В «Реале» очень высокий уровень, я впитываю все, что могу»

Джуд Беллингем считает, что заметно прибавил за несколько месяцев в «Реале».

Сегодня хавбек отметился дублем в ворота «Альмерии» (3:1) в игре 2-го тура .

«Мне понравился камбэк, желание бороться. Многие команды испытывают проблемы, когда рано пропускают, но у нас их не возникло. Мы продолжали играть, не паниковали и в итоге добились комфортного результата.

Я рад, что забил, но еще важнее играть хорошо, вносить свой вклад.

Думаю, я как игрок стал в десять раз лучше, чем в прошлом сезоне, учитывая тех игроков, которые сейчас со мной в команде и у которых я имею возможность учиться. Здесь очень высокий уровень, и я, словно губка, впитываю все, что могу.

Я много раз видел камбэки « » в детстве. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться». А они отыгрывались. Теперь я здесь, вижу, насколько все спокойны. Я не думал, что мы проиграем. Я посмотрел на лица партнеров – никто не паниковал», – заявил полузащитник в эфире клубного ТВ.

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