Беллингем после дубля «Альмерии»: «Я стал в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. В «Реале» очень высокий уровень, я впитываю все, что могу»
Джуд Беллингем считает, что заметно прибавил за несколько месяцев в «Реале».
Сегодня хавбек отметился дублем в ворота «Альмерии» (3:1) в игре 2-го тура Ла Лиги.
«Мне понравился камбэк, желание бороться. Многие команды испытывают проблемы, когда рано пропускают, но у нас их не возникло. Мы продолжали играть, не паниковали и в итоге добились комфортного результата.
Я рад, что забил, но еще важнее играть хорошо, вносить свой вклад.
Думаю, я как игрок стал в десять раз лучше, чем в прошлом сезоне, учитывая тех игроков, которые сейчас со мной в команде и у которых я имею возможность учиться. Здесь очень высокий уровень, и я, словно губка, впитываю все, что могу.
Я много раз видел камбэки «Реала» в детстве. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться». А они отыгрывались. Теперь я здесь, вижу, насколько все спокойны. Я не думал, что мы проиграем. Я посмотрел на лица партнеров – никто не паниковал», – заявил полузащитник в эфире клубного ТВ.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Пока писали про Ливер, Сити Перес спокойно сделал работу
Просто посмотрите насколько испанец бездарен на фоне Джуда)
Ну а про ГБ Гави вообще смешно слышать,учитывая тот факт,что он больше гопник чем футболист)
Удачи, Джуд! Верим в тебя!
И только неадекваты в комментариях в своем мирке пытаются принизить для себя величие Мадрида :)