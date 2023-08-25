У ЦСКА 1 победа за 4 последних матча. Игра с «Зенитом» – 3 сентября
ЦСКА потерял очки во втором матче Мир РПЛ подряд.
Сегодня команда тренера Владимира Федотова сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре. Неделю назад она уступила «Динамо» – 1:2.
Всего за последние 4 игры во всех турнирах у армейцев лишь одна победа – над «Сочи» (3:1) 13 августа.
ЦСКА снова сыграет с «Сочи» 30 августа (в Фонбет Кубке России), а 3 сентября примет «Зенит» в рамках чемпионата.
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Вообще с такой игрой, против Зенита проиграем в одни ворота, без шансов.
Начало сезона весьма среднее, даже ниже среднего. Пропускаем вообще в каждой игре. Не обыграли аутсайдера. Дежурное поражение от Динамо. Еле-еле победы с Ахматом и Сочи. Единственное светлое пятно игра с Локомотивом.
Но если того же Чалова посадят на лавку, то вы будете в числе тех, кто будет поливать Федотова за такое решение.
Другое дело, что игры нет: Чалов растворился, Обляков набирает форму после травмы, с флангами защиты беда огромная.
Надо что-то менять и срочно
Так еще и тактика с расчетом на контратаки, а в нападении внебрачный сын ЗЕ. Как с таким нападающим можно убегать в контратаки? В целом тройка нападающих небыстрая, так еще и атакующий потенциал обедняется из-за 3х ЦЗ.