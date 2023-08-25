У ЦСКА 1 победа за 4 последних матча. Игра с «Зенитом» – 3 сентября

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов Футбол

ЦСКА потерял очки во втором матче Мир РПЛ подряд.

Сегодня команда тренера Владимира Федотова сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре. Неделю назад она уступила «Динамо» – 1:2.

Всего за последние 4 игры во всех турнирах у армейцев лишь одна победа – над «Сочи» (3:1) 13 августа.

ЦСКА снова сыграет с «Сочи» 30 августа (в Фонбет Кубке России), а 3 сентября примет «Зенит» в рамках чемпионата.

 

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83 комментария

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S. A.
Это треш-контент. Последнее место нанесло втрое больше ударов и создало настолько же больше моментов. Игры нет от слова совсем. Какое чемпионство? С такой игрой место в пятёрке за счастье будет.
+56
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Моё Моя
Федотову же не нужны футболисты, ему нужны работяги для биться бороться.
+37
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Alex Metallov
Ну, что Федотов на следующий матч посадит на лавку не дорабатывающих в обороне Чалова и Облякова. Последовательность будет соблюдать или это он только на Карраскаля и Медину взъелся?
Вообще с такой игрой, против Зенита проиграем в одни ворота, без шансов.
Начало сезона весьма среднее, даже ниже среднего. Пропускаем вообще в каждой игре. Не обыграли аутсайдера. Дежурное поражение от Динамо. Еле-еле победы с Ахматом и Сочи. Единственное светлое пятно игра с Локомотивом.
+32
-3
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за ЦСКА 2002
Капец как нам повезло в этом матче могли проиграть...
+15
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Caniball
Будем откровенны, но и с Сочи Цска ведь бросил играть после того как забили. Сочи в меньшинстве заслуженно забили и сравняли. Случай помог Цска в том матче.
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Моё Моя
Ответ Alex Metallov
Ну, что Федотов на следующий матч посадит на лавку не дорабатывающих в обороне Чалова и Облякова. Последовательность будет соблюдать или это он только на Карраскаля и Медину взъелся? Вообще с такой игрой, против Зенита проиграем в одни ворота, без шансов. Начало сезона весьма среднее, даже ниже среднего. Пропускаем вообще в каждой игре. Не обыграли аутсайдера. Дежурное поражение от Динамо. Еле-еле победы с Ахматом и Сочи. Единственное светлое пятно игра с Локомотивом.
Локомотив сейчас только мёртвые не возили.
+14
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Кирилл
Ответ Alex Metallov
Ну, что Федотов на следующий матч посадит на лавку не дорабатывающих в обороне Чалова и Облякова. Последовательность будет соблюдать или это он только на Карраскаля и Медину взъелся? Вообще с такой игрой, против Зенита проиграем в одни ворота, без шансов. Начало сезона весьма среднее, даже ниже среднего. Пропускаем вообще в каждой игре. Не обыграли аутсайдера. Дежурное поражение от Динамо. Еле-еле победы с Ахматом и Сочи. Единственное светлое пятно игра с Локомотивом.
Про Медину смешно читать такой наброс: Хесуса не сажали на лавку - он всегда отрабатывал и был на поле.
Но если того же Чалова посадят на лавку, то вы будете в числе тех, кто будет поливать Федотова за такое решение.

Другое дело, что игры нет: Чалов растворился, Обляков набирает форму после травмы, с флангами защиты беда огромная.
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Roman
Ответ S. A.
Это треш-контент. Последнее место нанесло втрое больше ударов и создало настолько же больше моментов. Игры нет от слова совсем. Какое чемпионство? С такой игрой место в пятёрке за счастье будет.
Оренбург лишь благодаря Ярошику упал на дно. По составу команда в топ-8
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Юрий Хромов
ЦСКА уже устал , бедные супер профессионалы ЦСКА устали , набегались , с голоду подают , ноги не бегают , нужно бедненьким заплату поднять. Позорище. Федотова сделали тренером года , и команда поплыла на дно. Так держать. Молодцы !!!
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Jamil Javadov
Матч проиграл Федотов...никто не знал что делать .... Мозес играет сзади Агапов выходит спереди , Мухин играет в атаке Кучаев сзади, замены запоздалые было видно как тот же Обляков как дырка в обороне всех пропускает...того же Файзулаев надо было раньше выпускать....да и вообще все были мертвые еле бегали...позорный матч один из худших...
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FilinMD
Ответ analogia
С таким составом, это удивительного. По именам, команда не сильнее Оренбурга
Ну уж не надо преувеличивать
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Сергей Петренко
Игры нет.Результата нет.Позор.
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БолельщикСоСтажем
Какой-то летаргический сон уже второй матч..
Надо что-то менять и срочно
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doomjitsu
Успокаивает лишь то, что вопросы к лысому физруку копятся, и еще пара таких провалов подряд, и его выкинут вместе с излюбленными заменами после 80 минуты
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Юрий Хромов
Ещё Динамо , Спартак , Крылья Советов и Ростов выиграют , и ЦСКА ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МЕСТОМ !!! МОЛОДЕЦ ФЕДОТОВ И БАБАЕВ !!! ТАК ДЕРЖАТЬ
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slg
Зачем Федотов продолжает играть в 5 защитников, если в обороне всё равно проходной двор и пропускаем каждый матч?
Так еще и тактика с расчетом на контратаки, а в нападении внебрачный сын ЗЕ. Как с таким нападающим можно убегать в контратаки? В целом тройка нападающих небыстрая, так еще и атакующий потенциал обедняется из-за 3х ЦЗ.
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seversever
И эта победа - отскок с Сочи. Игры нет и это полностью тренерский провал.
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Филипп Юзбашев
Ответ doomjitsu
Успокаивает лишь то, что вопросы к лысому физруку копятся, и еще пара таких провалов подряд, и его выкинут вместе с излюбленными заменами после 80 минуты
И Заболотным))
+5
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spawn0
Я не болелщик армейцев, но почему тренер всегда ставит Забоолотного не понятно, по мне, так от него мало толку.
+4
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Уставший Фергюсон
Больше продавайте и будем за 8 место бороться с Уралом
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ЖУЛИК
Просто нет слов…
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Mike 60
Ясно: надо менять стартовый состав ! Тем более - пришли новички … Но Федотов в части экспериментов ужасно труслив. И упрям. Ну видно же , что Зе игрок ротации в лучшем случае . Но «сочинское кумовство» важнее (. Жесть.
+4
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Владимир Белкин
Кучаев провалил игру.
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BORGOMI
Ответ doomjitsu
Успокаивает лишь то, что вопросы к лысому физруку копятся, и еще пара таких провалов подряд, и его выкинут вместе с излюбленными заменами после 80 минуты
Всем бы быть такими физруками, которые приносят нам серебро и Кубки
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sd4fmwrvz8
Кони обязаны просто выиграть за ситуацию с Марио , очень принципиально будет
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