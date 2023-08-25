У ЦСКА 1 победа за 4 последних матча. Игра с «Зенитом» – 3 сентября

ЦСКА потерял очки во втором матче Мир РПЛ подряд.

Сегодня команда тренера сыграла вничью с « » (1:1) в 6-м туре. Неделю назад она уступила «Динамо» – 1:2.

Всего за последние 4 игры во всех турнирах у армейцев лишь одна победа – над «Сочи» (3:1) 13 августа.

снова сыграет с «Сочи» 30 августа (в Фонбет Кубке России), а 3 сентября примет «Зенит» в рамках чемпионата.

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