Кудус перейдет в «Вест Хэм» за 41,5+3 млн евро. «Молотобойцы» полностью договорились с «Аяксом», игрок будет в Лондоне в субботу
Мохаммед Кудус близок к переходу в клуб АПЛ.
По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, «Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере полузащитника сборной Ганы.
Трансфер обойдется «молотобойцам» в 41,5 млн евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, «Аякс» получит 10 процентов от суммы будущей продажи игрока.
Ожидается, что Кудус прилетит в Лондон в субботу утром и пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год.
Хавбек провел 30 матчей в прошлой Эредивизи и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Видимо, Вэст Хэм поспешил оформлять))