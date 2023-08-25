Кудус перейдет в «Вест Хэм» за 41,5+3 млн евро. «Молотобойцы» полностью договорились с «Аяксом», игрок будет в Лондоне в субботу

Мохаммед Кудус близок к переходу в клуб АПЛ.

По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, « » договорился с « » о трансфере полузащитника сборной Ганы.

Трансфер обойдется «молотобойцам» в 41,5 млн евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, «Аякс» получит 10 процентов от суммы будущей продажи игрока.

Ожидается, что прилетит в Лондон в субботу утром и пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год.

Хавбек провел 30 матчей в прошлой Эредивизи и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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