Кудус перейдет в «Вест Хэм» за 41,5+3 млн евро. «Молотобойцы» полностью договорились с «Аяксом», игрок будет в Лондоне в субботу

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Мохаммед Кудус Футбол

Мохаммед Кудус близок к переходу в клуб АПЛ.

По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, «Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере полузащитника сборной Ганы.

Трансфер обойдется «молотобойцам» в 41,5 млн евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, «Аякс» получит 10 процентов от суммы будущей продажи игрока.

Ожидается, что Кудус прилетит в Лондон в субботу утром и пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год.

Хавбек провел 30 матчей в прошлой Эредивизи и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Eduard Rastryopin
Мощный,быстрый и техничный.На ЧМ очень хорошо сыграл,должен заиграть и в АПЛ.Не удивлюсь если через сезон продадут в более сильный клуб.
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
На ЧМ был крут, как и вся Гана
+8
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Тухель
Ответ sumo77
Кто-то много выигрывал, ставя на ЖК Пакеты. Так что возможен дисквал.
МС если реально захочет приобрести бразильца, то никакой дисквалификации не будет. МС и ПСЖ отлично умеют договариваться. Законы для бедных или для честных, а МС и ПСЖ такими не являются.
+11
-3
+8
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King_X
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На ЧМ был крут, как и вся Гана
И вчера хет-трик отгрузил в отборе ЛЕ
Видимо, Вэст Хэм поспешил оформлять))
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Тухель
Так что все таки Пакета в МС?
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Born is the King
Впарили деревяшку Деклана с годом контракта за 125 млн и за 80 млн купили 2 топовых полузащитников.
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Василий Питерский
Хорошее усиление
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Артем Русанов
Оказывается его мю, Брайтон, Челси , арсенал хотели, офигеть
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ParvizLNDRreal
Молотки что-то задумали )
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Rahym Hommadow
Кудус или Пакета я бы выбрал Кудуса очень умный игрок
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Rahym Hommadow
25 Пакета 23 Кудус Вест Хем Молодцы Пакету продают очень дорого а покупают Кудуса
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ман сити фейк
Антонио теперь на пенсию или как?
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Дзмітрый Фарботка
будущий топ
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Cearvm
Кстати, вот как раз Сити его мог перехватить в ротацию. Даже странно, что не обратил внимание. Для Вест Хэма топ-подписание.
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sumo77
Ответ Тухель
Так что все таки Пакета в МС?
Кто-то много выигрывал, ставя на ЖК Пакеты. Так что возможен дисквал.
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