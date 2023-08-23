Врио главы ДНР Пушилин: «Будем возрождать «Шахтер», работа в активной фазе. Задача-минимум – выйти в РПЛ»

Теги Шахтер премьер-лига Россия Политика Р-Спорт Денис Пушилин Футбол

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».

Об этом он заявил на конференции регионального отделения «Единой России» в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.

Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.

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40 комментариев

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Арасланов Роман
А врачи что думают?
+57
-10
+47
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Антон Фалафель
Как вешал лапшу людям на уши в МММ-е, так и продолжает.
+40
-4
+36
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Иван Гульмеш
Вы знаете как его зовут на самом деле.
+36
-6
+30
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Ловушка Джокушкера
Пенис Душилин
+29
-5
+24
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tigerwest
Зачем этого 🤡 тут цитировать?
+21
-5
+16
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sava k
Ответ Ловушка Джокушкера
Пенис Душилин
Петушилин.
+17
-2
+15
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Mmzz
Ответ Иван Гульмеш
Вы знаете как его зовут на самом деле.
Пенис Душилин
+16
-4
+12
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gangstarr
Ответ Ловушка Джокушкера
Пенис Душилин
Чепушилин
+12
-2
+10
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Сергей Васильев
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как можно возродить то, что существует?
в данном случае идёт речь о подмене
+12
-3
+9
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Bobby Shmonka
Ответ Арасланов Роман
А врачи что думают?
Это не лечится)
+12
-3
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Vladislav Zhalobkevich
Возрождаем Шахтёр, а получится "МММ".
Зиц-председатель фунт такой смешной.
+11
-4
+7
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Gregory Chernishov
Душилин уже давно неадекватен, зачем его цитировать?
+9
-2
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Vitya Karp
Ответ damondiamond
прикиньте, какого уровня попил, что будут возрождать клуб, который в еврокубках играет
в еврокубках Шахтар играет а тут про Шахтер говорят
+6
0
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damondiamond
прикиньте, какого уровня попил, что будут возрождать клуб, который в еврокубках играет
+9
-4
+5
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Tomas Nepotrebko
🤡
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Лука Тараканов
Смирительную рубашку господину П.
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PIT-BUL
сразу вспомнилось:
Отец Федор три года собирает пожертвования на часовню, но пока хватило только на Ауди
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Комличенко Игорь
Абырвалг, абырвалг,, ...
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Fg Gf
Шахтер Львов имеешь в виду?)) Донецкого Шахтера уже почти 10 лет не существует
ну тогда можно и Динамо Киев возродить в Белгороде, какая вообще разница будут признавать их или нет, Еврокубков все равно нет, можно забавляться, как хочешь.
+2
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Алексей Полиенков
Ну да, других же забот у них нет.
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раскаявшийся жиробас
П. Душилин снова фантазирует)
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Fg Gf
Ответ Mmzz
Пенис Душилин
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&_Bishep_&
Круто. Пилить бабки бюджетного клуба, это не гуманитарку и российскую помощь воровать.
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aidos_1979
Ответ Mmzz
Пенис Душилин
Душнила
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Монарх_777
Ответ Сергей Васильев
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А на какие деньги? Деньги российских налогоплательщиков? Мы же понимаем что денег на всех не хватит. Значит нужно будет уменьшить финансирование футбола например в Сибири.
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