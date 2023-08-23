Врио главы ДНР Пушилин: «Будем возрождать «Шахтер», работа в активной фазе. Задача-минимум – выйти в РПЛ»

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».

Об этом он заявил на конференции регионального отделения «Единой России» в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.

Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб « » и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.

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