Врио главы ДНР Пушилин: «Будем возрождать «Шахтер», работа в активной фазе. Задача-минимум – выйти в РПЛ»
Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал возрождение донецкого «Шахтера».
Об этом он заявил на конференции регионального отделения «Единой России» в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии.
«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.
Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола», – заявил Пушилин.
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