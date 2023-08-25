Малком отдал голевой пас в матче саудовской лиги с «Аль-Раэдом». У него 5+2 в 6 играх за «Аль-Хилаль»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Раэд Малком Футбол

Малком отдал голевой пас в матче саудовской лиги с «Аль-Раэдом».

«Аль-Хилаль» с бразильским экс-игроком «Зенита» в составе обыграл соперника с крупным счетом (4:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 

В активе Малкома 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в 3 матчах лиги. Всего за «Аль-Хилаль» он провел 6 игр и набрал 7 (5+2) очков. 

«Зенит» в это межсезонье продал Малкома саудовскому клубу за 60 миллионов евро. Бразильский полузащитник отыграл в России 4 сезона. 

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4 комментария

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Andrey Kutashov
Малколм > Криштиану
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Дмитрий9779
Ответ Егор Гагарин
Удачи в зарабатывание кэша? Парень конечно не супер звезда, но явно обладает талантом и технической оснащенностью,чтобы не затеряться на уровне топ-середняка Европы.А в итоге едет туда, где много денег и совсем далеко от мирового футбола...ведь китайская трансферная компания показала, что все это временно, и дальше в случае не успешности проекта-нужно возвращаться в Европу, а там уже немногие думаю его возьмут+возраст,он станет старше
У каждого свой путь,а здесь всё сошлось и Зенит устроила сумма и его,но он неоднократно заявлял,что слово за клубом(Зенитом) и если они откажутся то он с удовольствием продолжит играть за Зенит.Или он должен был ставить ультиматум и ныть чтобы его продали за 25-30 в условный Монако?Ну и кому это интересно из сторон?Никому.
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Дмитрий9779
Молодец!Удачи в дальнейшем!
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