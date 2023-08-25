Малком отдал голевой пас в матче саудовской лиги с «Аль-Раэдом». У него 5+2 в 6 играх за «Аль-Хилаль»

Малком отдал голевой пас в матче саудовской лиги с «Аль-Раэдом».

«Аль-Хилаль» с бразильским экс-игроком «Зенита» в составе обыграл соперника с крупным счетом (4:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В активе 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в 3 матчах лиги. Всего за « » он провел 6 игр и набрал 7 (5+2) очков.

«Зенит» в это межсезонье продал Малкома саудовскому клубу за 60 миллионов евро. Бразильский полузащитник отыграл в России 4 сезона.

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