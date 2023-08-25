«Маккаби» объявил о договоренности с «Баварией» по Перецу. Вратарь сборной Израиля перейдет за 6-7 млн евро

Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец переходит в «Баварию».

« » Тель-Авив объявил о договоренности с мюнхенским клубом о переходе 23-летнего игрока. Трансфер будет завершен после медосмотра.

Ранее стало известно, что Перец перейдет к чемпионам Германии за 6-7 миллионов евро.

Перец в основном играл за молодежную сборную Израиля, за первую команду страны он провел один матч. Его статистика – здесь.

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