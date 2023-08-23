«Баварии» интересен Белла-Кочап, «Боруссия» Дортмунд хочет арендовать защитника «Саутгемптона»

«Баварию» заинтересовал защитник «Саутгемптона» Армель Белла-Кочап.

Мюнхенский клуб привлекает универсальность 21-летнего футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии. В «Баварии» его обсудили кандидатуру.

В то же время арендовать хочет « » Дортмунд. Однако пока Белла-Кочап и клуб не достигли соглашения.

В прошлом сезоне Белла-Кочап провел 26 матчей за « », отдал 2 ассиста и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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