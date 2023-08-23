«Баварии» интересен Белла-Кочап, «Боруссия» Дортмунд хочет арендовать защитника «Саутгемптона»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Армель Белла-Кочап Футбол

«Баварию» заинтересовал защитник «Саутгемптона» Армель Белла-Кочап.

Мюнхенский клуб привлекает универсальность 21-летнего футболиста, сыгравшего два матча за сборную Германии. В «Баварии» его обсудили кандидатуру.

В то же время арендовать Армеля хочет «Боруссия» Дортмунд. Однако пока Белла-Кочап и клуб не достигли соглашения.

В прошлом сезоне Белла-Кочап провел 26 матчей за «Саутгемптон», отдал 2 ассиста и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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7 комментариев

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Aleksey Yashin
Белло-Кочанная капуста с мюнхенским пивом и колбасками всегда хорошо
+6
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+6
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Cristiano Ronaldo
Очень крепкий и не по годам зрелый футболист, даже странно, что с таким сильным составом, Саутгемптон в итоге вылетел. Зато теперь, их игроков разбирают как горячие пирожки, ведущие клубы мира. Надеюсь, святые поскорее вернуться в АПЛ. 😇
+4
0
+4
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Mikhalych@
Ответ Aleksey Yashin
Белло-Кочанная капуста с мюнхенским пивом и колбасками всегда хорошо
Сперва стушить нужно! А на это нужно время
+2
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ман сити фейк
Может порвать Баварлигу и перейти в Челси за 140 лям
+2
-1
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Дмитрий Осипов
у меня в менеджере, не смотря на потенциал, все равно не особо быстро развивался
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Акира_1
Ответ ман сити фейк
Может порвать Баварлигу и перейти в Челси за 140 лям
Вроде как это у Пепа фетиш на дорогих ЦЗ.
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ Aleksey Yashin
Белло-Кочанная капуста с мюнхенским пивом и колбасками всегда хорошо
И брецель с солью)
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