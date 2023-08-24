Рубиалес думает об отставке после поцелуя с футболисткой сборной Испании. Он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов

Луис Рубиалес может покинуть пост президента RFEF.

Напомним, Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала чемпионата мира. В четверг ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по статье об оскорбительном поведении.

В пятницу состоится внеочередное заседание RFEF, на котором может быть принято решение об отставке Рубиалеса.

По информации Marca, глава RFEF думает о том, чтобы подать в отставку добровольно. Рубиалес считает, что ему вряд ли удастся урегулировать ситуацию, поскольку он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов. Сообщается, что люди из близкого окружения посоветовали ему покинуть пост добровольно.

Отмечается также, что на решение Рубиалеса может повлиять заявка Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году, поскольку скандалы в испанском футболе могут поставить присуждение стране права на проведение турнира под угрозу.

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