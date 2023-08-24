Рубиалес думает об отставке после поцелуя с футболисткой сборной Испании. Он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ-2030 Футбол

Луис Рубиалес может покинуть пост президента RFEF.

Напомним, Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала чемпионата мира. В четверг ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по статье об оскорбительном поведении.

В пятницу состоится внеочередное заседание RFEF, на котором может быть принято решение об отставке Рубиалеса.

По информации Marca, глава RFEF думает о том, чтобы подать в отставку добровольно. Рубиалес считает, что ему вряд ли удастся урегулировать ситуацию, поскольку он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов. Сообщается, что люди из близкого окружения посоветовали ему покинуть пост добровольно.

Отмечается также, что на решение Рубиалеса может повлиять заявка Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году, поскольку скандалы в испанском футболе могут поставить присуждение стране права на проведение турнира под угрозу.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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18 комментариев

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Саша Пушкин
Обычные подковерные игры среди чиновников, которые раскачивают истерию в СМИ вокруг этой истории, используя повесточку, чтобы убрать Рубалеса с поста президента футбольной федерации Испании и вскочить на его хлебное место .
Собственно, очередная иллюстрация того, что все эти зеленые активисты, фемки, борцуны за права мужеложцев и прочих мигрантов - это все лишь инструменты в политической борьбе.
Когда необходимо их натравливают на жертву, когда это невыгодно, историю замыливают и исключают из публичного поля, банально не упоминая и не делая на этом акцент.
И ведь прекрасно работает, хоть предельно цинично и топорно исполнено.
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Акира_1
Как вообще можно в Европе поцеловать незнакомую женщину? Сексуальное домогательство и минус карьера навсегда. Странно, что люди на высоких должностях не в курсе этого.
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Красная стрела
Ответ Кокич
Главное, чтоб о суициде не думал.
Затравят , могут и довести. И им плевать будет🤷‍♂️
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Spaten
Вдул так вдул
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utsh44psmr
Сделай каминг-аут
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Born is the King
Надеюсь останется. Видно,что в федерации есть кто хочет занять его место используя хайповую тему
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Кокич
Главное, чтоб о суициде не думал.
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a2wai
Беги, пока не засудили.
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Красная стрела
Вот просто затравили человека. Забавно «теряет поддержку». Это значит дают команду фас всё новым и новым персонажам и организациям? Это сознательно так пиарится. Решили создать прецедент и публичную порку🤷‍♂️
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Красная стрела
Ответ Акира_1
Как вообще можно в Европе поцеловать незнакомую женщину? Сексуальное домогательство и минус карьера навсегда. Странно, что люди на высоких должностях не в курсе этого.
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Акира_1
Ответ Красная стрела
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Так мигранты для них настоящие мужчины, а не зажатые местные европейцы, которые боятся пойти по статье)
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