Рубиалес думает об отставке после поцелуя с футболисткой сборной Испании. Он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов
Луис Рубиалес может покинуть пост президента RFEF.
Напомним, Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала чемпионата мира. В четверг ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по статье об оскорбительном поведении.
В пятницу состоится внеочередное заседание RFEF, на котором может быть принято решение об отставке Рубиалеса.
По информации Marca, глава RFEF думает о том, чтобы подать в отставку добровольно. Рубиалес считает, что ему вряд ли удастся урегулировать ситуацию, поскольку он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов. Сообщается, что люди из близкого окружения посоветовали ему покинуть пост добровольно.
Отмечается также, что на решение Рубиалеса может повлиять заявка Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году, поскольку скандалы в испанском футболе могут поставить присуждение стране права на проведение турнира под угрозу.
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Собственно, очередная иллюстрация того, что все эти зеленые активисты, фемки, борцуны за права мужеложцев и прочих мигрантов - это все лишь инструменты в политической борьбе.
Когда необходимо их натравливают на жертву, когда это невыгодно, историю замыливают и исключают из публичного поля, банально не упоминая и не делая на этом акцент.
И ведь прекрасно работает, хоть предельно цинично и топорно исполнено.