Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад». Сделка зависит от позиции «Ливерпуля» (beIN Sports)
Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из «Ливерпуля».
BeIN Sports утверждает, что египтянин согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Сделка зависит от того, сможет ли «Аль-Иттихад» договориться с английским клубом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.
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Может я что-то пропустил, но по-моему они стали только слабее. Если ещё и Салах уйдет, то можно крест ставить на сезоне.