Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад». Сделка зависит от позиции «Ливерпуля» (beIN Sports)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из «Ливерпуля».

BeIN Sports утверждает, что египтянин согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Сделка зависит от того, сможет ли «Аль-Иттихад» договориться с английским клубом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Кого еще отправим в Саудовскую Аравию? Лукаку, Погба, Азара или Кокорина?

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122 комментария

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Фарид Харисов
Я слышал в прошлом сезоне, что вот сейчас Ливерпуль просел и никого не купил, но зато проблемы стали очевидны и они накупят кого надо летом 2023.

Может я что-то пропустил, но по-моему они стали только слабее. Если ещё и Салах уйдет, то можно крест ставить на сезоне.
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Quintin07
Ответ answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
ты выиграл все на клубном уровне, и к те.е приходят и говорят, мы готовы платить в 10ть раз больше в год чем ты сейчас получаешь и особо играть не надо, так чисто кайфуй, думаю многие ушли бы.
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Anton Kortenko
Клопп звонит в СА: "Я извиняюсь, а тренировать их кто у вас будет?"
+49
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Ярик01
Переходил бы в июле, как весело будет в последний момент Ливеру ловить игроков в две цены
+40
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milya ololo
Ответ answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
Вы сами эту страсть выдумали за других людей. лол.
+38
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+27
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answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
+48
-26
+22
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Экспертное мнение
Может непопулярное мнение, но по моему Салах уже не тот что раньше, идеальный момент для Ливерпуля выручить за него деньги. Мне показалось он порой раздражает партнеров когда лупит по воротами не замечая их. Салах из старой эпохи супертрио с Мане и Фирмино, пришло время строить новую атаку, считаю потеря Салаха будет не такой катастрофой, какую ожидают.
+21
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Игорь Чекунов
А что если это все хитрый план Криштиану? Подал пример, все топы уедут в Саудовскую Аравию и он неожиданно возвращается в Европу и берет еще одну ЛЧ
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Игровой Канал Артёма
Ответ Фарид Харисов
Я слышал в прошлом сезоне, что вот сейчас Ливерпуль просел и никого не купил, но зато проблемы стали очевидны и они накупят кого надо летом 2023. Может я что-то пропустил, но по-моему они стали только слабее. Если ещё и Салах уйдет, то можно крест ставить на сезоне.
всё-таки Клопп и не такие сезоны выруливал
+17
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RAMIK
Ответ answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
Профессиональный футбол это в первую очередь работа. Если меня позовут в другую страну с личкой в 5-6 раз больше, я поеду. Думаю так можно почти про любого сказать. И сейчас там очень сильная лига даже по Европейским меркам, и судя по слухам они будут и дальше закупаться.
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S.Laposter
Ответ Пирс Морган
От топ-10 на золотой мяч до верблюда в 31 год
вроде Роналду не дает интервью, что ты тут делаешь?
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Виталий А.
Ответ llolishe
Лучше Клопп пусть уйдет Он уже год как не тренирует Ливерпуль а лишь делает вид
Что за чушь?
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samara32
Ответ answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
Ну если человеку 20 лет - это одно, а если за 30, то можно уже устать от футбола
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s3mp3riuv3nis
Вот она где Суперлига) Следующим летом туда и Холланд с Мбаппе могут уехать
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Любезный Коссутий
позиция Ливерпуля понятна - выручить сотку, и сэкономить 400 тыр в неделю на зп.
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Dzhansug Bukiya
Ответ answer89
Дичь канеш. Неужели у футбиков настолько отрофировалась любовь к футболу, что осталась только жажда наживы. Я понимаю, что бабки это важно. Но ведь их и так много у звезд, они все миллионеры
чувак, 90 лямов в год, все титулы в ливерпуле он забрал, ему 31, очевидно, что деньги важнее уже
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Акира_1
Ответ llolishe
Очень жаль что СА не забирают Клоппа из Ливерпуля Из-за него из клуба уходят лидеры и клуб не прогрессирует
Хз, фанатам Ливерпуля виднее, но казалось Клопп наборот держит Ливерпуль как-то.
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ALMANAC
В блестящей форме много лет, может еще играть и играть, но глупо и Ливерпулю это сотки миллионов отказываться.
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Лужин
Ответ Фарид Харисов
Я слышал в прошлом сезоне, что вот сейчас Ливерпуль просел и никого не купил, но зато проблемы стали очевидны и они накупят кого надо летом 2023. Может я что-то пропустил, но по-моему они стали только слабее. Если ещё и Салах уйдет, то можно крест ставить на сезоне.
За последние 2 года Ливерпуль купил Нуньеса, Диаса, Гакпо, Собослаи, Макалистера. Так-то половину полевых игроков основы поменяли, странно говорить что они никого не покупают. У Ливерпуля нет ресурсов соперничать с Сити каждый год, оставаясь на высочайшем уровне конкуренции, у них иная стратегия- они собирают состав, который сыгрывается друг с другом несколько сезонов, потом имеет пиковый отрезок на котором они готовы соперничать с другими топами, а после опять перестройка.
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Detsch Raumdeuter
Ответ Экспертное мнение
Может непопулярное мнение, но по моему Салах уже не тот что раньше, идеальный момент для Ливерпуля выручить за него деньги. Мне показалось он порой раздражает партнеров когда лупит по воротами не замечая их. Салах из старой эпохи супертрио с Мане и Фирмино, пришло время строить новую атаку, считаю потеря Салаха будет не такой катастрофой, какую ожидают.
Салах еще в прошлом году свою худшую статистику, забив больше чем Решфорд в своем «лучшем сезоне». Хотя если присмотреться на игру Ливерпуля в этом году и в прошлом, то увидится разница в том, что Ливерпуль выглядит намного выстроенным в нынешнем сезоне. А если учесть что Салах показал свой максимум в худшей версии Ливерпуля….. но хотя если вспомнить что и Мане в 21/22 показывал свой лучший футбол, а на след сезон сломался, то это выглядит не таким уж безумным ходом
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Федя Букин
Такими темпами отъезда, скоро РПЛ станет топовым чемпионатом в европе.
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AVKU
Ответ Фарид Харисов
Я слышал в прошлом сезоне, что вот сейчас Ливерпуль просел и никого не купил, но зато проблемы стали очевидны и они накупят кого надо летом 2023. Может я что-то пропустил, но по-моему они стали только слабее. Если ещё и Салах уйдет, то можно крест ставить на сезоне.
Все так. Но у него огромный личный контракт, плюс 31 год, много европейские клубы не заплатят. Идеально продать через год-два, но если сейчас предложат очень много, продадут.
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noti22
Самая большая ошибка спортса - не сделать фентези по СА, зато делать Турцию🤦🏽‍♂️
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f0mk4
Если уйдет Ливер заметно просядет, ни о какой победе в АПЛ точно нельзя будет говорить
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Барберис
Ответ Anton Kortenko
Клопп звонит в СА: "Я извиняюсь, а тренировать их кто у вас будет?"
Ха-ха-ха!
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