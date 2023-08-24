Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад». Сделка зависит от позиции «Ливерпуля» (beIN Sports)

Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из «Ливерпуля».

BeIN Sports утверждает, что египтянин согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Сделка зависит от того, сможет ли « » договориться с английским клубом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Кого еще отправим в Саудовскую Аравию? Лукаку, Погба, Азара или Кокорина?

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