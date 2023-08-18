«Аль-Иттихад» хочет подписать Маркиньоса и Салаха. С Мохамедом переговоры идут (Al-Riyadiah)

«Аль-Иттихад» интересуется капитаном «ПСЖ» Маркиньосом.

Газета Al-Riyadiah утверждает, что клуб из хочет укрепить фланг атаки и центр обороны.

В связи с этим чемпионами Саудовской Аравию рассматриваются кандидатуры из « » и . Нуну Эшпириту Санту, главный тренер команды, одобряет такие трансферы.

Отмечается, что с футболистом английской команды переговоры уже идут. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху 180 млн евро за два года.

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