«Аль-Иттихад» хочет подписать Маркиньоса и Салаха. С Мохамедом переговоры идут (Al-Riyadiah)
«Аль-Иттихад» интересуется капитаном «ПСЖ» Маркиньосом.
Газета Al-Riyadiah утверждает, что клуб из Джидды хочет укрепить фланг атаки и центр обороны.
В связи с этим чемпионами Саудовской Аравию рассматриваются кандидатуры Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркиньоса. Нуну Эшпириту Санту, главный тренер команды, одобряет такие трансферы.
Отмечается, что с футболистом английской команды переговоры уже идут. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху 180 млн евро за два года.
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Аль-Ахли: Кессье, Эдуар Менди, Сен-Максимен, Марез, Фирмино.
Аль-Наср: Роналду, Алекс Теллес, Брозович, Мане, Секо Фофана.
Аль-Иттифак: Хендерсон и Мусса Дембеле.