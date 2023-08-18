«Аль-Иттихад» хочет подписать Маркиньоса и Салаха. С Мохамедом переговоры идут (Al-Riyadiah)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Маркиньос Мохамед Салах Футбол

«Аль-Иттихад» интересуется капитаном «ПСЖ» Маркиньосом.

Газета Al-Riyadiah утверждает, что клуб из Джидды хочет укрепить фланг атаки и центр обороны.

В связи с этим чемпионами Саудовской Аравию рассматриваются кандидатуры Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркиньоса. Нуну Эшпириту Санту, главный тренер команды, одобряет такие трансферы.

Отмечается, что с футболистом английской команды переговоры уже идут. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху 180 млн евро за два года.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v7zjq65jtq
Жаль, я за другой Аль топлю, правда сам уже не помню какой
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Красная стрела
Я путаю уже кто в каком Аль. Но если и эти трансферы пройдут - это уже будет угроза европейскому футболу 😁
Аль-Иттихад: Бензема, Канте, Фабиньо.

Аль-Хиляль: Малком, Неймар, Невеш, Милинкович-Савич, Кулибали, Бону, скоро будет Митрович.

Аль-Ахли: Кессье, Эдуар Менди, Сен-Максимен, Марез, Фирмино.

Аль-Наср: Роналду, Алекс Теллес, Брозович, Мане, Секо Фофана.

Аль-Иттифак: Хендерсон и Мусса Дембеле.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Клопа уже трясет от таких новостей наверное /)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Васин
Надеюсь Салах умнее Неймара. Еще 2-3 года он может быть лидером Ливерпуля.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Я путаю уже кто в каком Аль. Но если и эти трансферы пройдут - это уже будет угроза европейскому футболу 😁
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ответ Красная стрела
Я путаю уже кто в каком Аль. Но если и эти трансферы пройдут - это уже будет угроза европейскому футболу 😁
Этот ещё не закупался , у него меньше всего звёзд.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SWS
Ответ S. A.
Аль-Иттихад: Бензема, Канте, Фабиньо. Аль-Хиляль: Малком, Неймар, Невеш, Милинкович-Савич, Кулибали, Бону, скоро будет Митрович. Аль-Ахли: Кессье, Эдуар Менди, Сен-Максимен, Марез, Фирмино. Аль-Наср: Роналду, Алекс Теллес, Брозович, Мане, Секо Фофана. Аль-Иттифак: Хендерсон и Мусса Дембеле.
Аль Иттифак как белая ворона
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Ответ Дмитрий Васин
Надеюсь Салах умнее Неймара. Еще 2-3 года он может быть лидером Ливерпуля.
Заработать за год как за весь контракт в Ливере - это быть умнее Неймара? Странное понимание ума у некоторых конечно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Ответ нелюбитель футбола
Хиляль и Иттихад нормально затариваются... Походу Насра ждёт пердив.. Хе..
Как ты переживаешь за команду Роналду😇
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Если арабы ещё десятка три игроков среднего уровня притащат, это будет вообще атас. Но вот вопрос, готовы ли они к такому количеству не мусульман. И давать им такие же права, как тому же Неймару.не посчитают ли их плохим примером? 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
сотку за Мухамеда придется выложить, скорее всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skorpion n
м-да...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sotanik
Вроде как агент Мо опроверг это. Да и не клуб не Клопп не отпустят его. Да и сам Саллах за рекордами гонится в АПЛ, а в са только рекорды по зп пробивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ S. A.
Аль-Иттихад: Бензема, Канте, Фабиньо. Аль-Хиляль: Малком, Неймар, Невеш, Милинкович-Савич, Кулибали, Бону, скоро будет Митрович. Аль-Ахли: Кессье, Эдуар Менди, Сен-Максимен, Марез, Фирмино. Аль-Наср: Роналду, Алекс Теллес, Брозович, Мане, Секо Фофана. Аль-Иттифак: Хендерсон и Мусса Дембеле.
Спасибо🤝значит скорее Роналду чем не выиграет. В среднем Хиляль получше усиляется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Ответ S. A.
Аль-Иттихад: Бензема, Канте, Фабиньо. Аль-Хиляль: Малком, Неймар, Невеш, Милинкович-Савич, Кулибали, Бону, скоро будет Митрович. Аль-Ахли: Кессье, Эдуар Менди, Сен-Максимен, Марез, Фирмино. Аль-Наср: Роналду, Алекс Теллес, Брозович, Мане, Секо Фофана. Аль-Иттифак: Хендерсон и Мусса Дембеле.
Спасибо что напомнили, я и моя семья за Аль-Хиляль третье поколение уже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Ответ Человек1991
Если за Салаха предложат хотя бы 60-80лимонов то Ливеру моментом надо соглашаться , скоро уже 32 года , уже сдаёт позиции по скорости и резкости, а это главные его качества.
Какие 60-80? Без Салаха нынешний Ливерпуль даже за зону ЛЧ бороться не будет. На месте Генри я бы назвал ценник 250млн, пусть платят или пойдут на все 4 стороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий