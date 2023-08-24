«МЮ» отдал защитника Уильямса «Ипсвичу» в аренду до конца сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Ипсвич чемпионшип Брэндон Уильямс Футбол

«МЮ» отправил Брэндона Уильямса в Чемпионшип.

Защитник перешел в «Ипсвич» на правах аренды до лета 2024 года.

За последний сезон 22-летний футболист вышел на поле лишь раз – 21 декабря 2022 года в игре против «Бернли» (2:0) в Кубке Англии. В сезоне-2021/22 он был в аренде в «Норвиче».

Подробно со статистикой Уильямса можно ознакомиться здесь.

Фото: itfc.co.uk

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aksemike
Вечный скамеечник уровня Чемпионшипа. Хоть и универсал обоих флангов, но даже близко не конкурент Биссаки, Шоу и Далота
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Голубцов
Выражение лица, конечно, говорящее.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
худшее фото на презентации что я видел
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elik1989
Уже продать бы да и забыть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ахаха, ну и лицо. А то ещё и на Фердинанда рыпался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
А на сборах зачем его наигрывали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Ответ aksemike
Вечный скамеечник уровня Чемпионшипа. Хоть и универсал обоих флангов, но даже близко не конкурент Биссаки, Шоу и Далота
Факты. В первом сезоне его казалось, что перспективы хорошие, но не вышло. Еще рот открывает не в ту сторону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
Ответ ericssons
А на сборах зачем его наигрывали?
что бы продать тёпленького. Но тут только аренда, увы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий