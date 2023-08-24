«МЮ» отдал защитника Уильямса «Ипсвичу» в аренду до конца сезона

«МЮ» отправил Брэндона Уильямса в Чемпионшип.

Защитник перешел в « » на правах аренды до лета 2024 года.

За последний сезон 22-летний футболист вышел на поле лишь раз – 21 декабря 2022 года в игре против «Бернли» (2:0) в Кубке Англии. В сезоне-2021/22 он был в аренде в «Норвиче».

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: itfc.co.uk

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