Педри: «Барса» будет бороться за все трофеи. ЛЧ оставила нам занозу, поэтому это главная цель»
Педри заявил, что «Барселона» хочет добиться успеха в Лиге чемпионов.
– Победа над «Реалом» показывает, что дела идут хорошо?
– До этого мы проиграли «Арсеналу», поэтому было важно победить. Даже если это предсезонка, класико – это класико.
Пока очень рано делать выводы, но было важно получить такие хорошие ощущения перед началом сезона.
– За что эта «Барселона» может бороться сейчас?
– Мы будем бороться за все трофеи. В прошлом году мы смогли выиграть Ла Лигу и Суперкубок, но Лига чемпионов оставила нам занозу. Именно поэтому это наша главная цель, – сказал полузащитник «Барселоны».
Коммунизм - до первого капитала
Феминизм - до первого хорошего мужика
Барса борется за все трофеи - до первого Мюнхена(Айнтрахта)
😆
в прошлом сезоне Барса была сильнее Баварии в первом матче. Сильнее Интера. не сложилось.
Если ещё усилить позицию ПЗ и атаку, будут фаворитами