Педри: «Барса» будет бороться за все трофеи. ЛЧ оставила нам занозу, поэтому это главная цель»

Педри заявил, что «Барселона» хочет добиться успеха в Лиге чемпионов.

– Победа над «Реалом» показывает, что дела идут хорошо?

– До этого мы проиграли «Арсеналу», поэтому было важно победить. Даже если это предсезонка, класико – это класико.

Пока очень рано делать выводы, но было важно получить такие хорошие ощущения перед началом сезона.

– За что эта « » может бороться сейчас?

– Мы будем бороться за все трофеи. В прошлом году мы смогли выиграть и Суперкубок, но Лига чемпионов оставила нам занозу. Именно поэтому это наша главная цель, – сказал полузащитник «Барселоны».