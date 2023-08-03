Педри: «Барса» будет бороться за все трофеи. ЛЧ оставила нам занозу, поэтому это главная цель»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Педри Футбол

Педри заявил, что «Барселона» хочет добиться успеха в Лиге чемпионов.

– Победа над «Реалом» показывает, что дела идут хорошо?

– До этого мы проиграли «Арсеналу», поэтому было важно победить. Даже если это предсезонка, класико – это класико.

Пока очень рано делать выводы, но было важно получить такие хорошие ощущения перед началом сезона.

– За что эта «Барселона» может бороться сейчас?

– Мы будем бороться за все трофеи. В прошлом году мы смогли выиграть Ла Лигу и Суперкубок, но Лига чемпионов оставила нам занозу. Именно поэтому это наша главная цель, – сказал полузащитник «Барселоны».

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55 комментариев

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Атеизм - до первой тряски в самолёте
Коммунизм - до первого капитала
Феминизм - до первого хорошего мужика
Барса борется за все трофеи - до первого Мюнхена(Айнтрахта)
+76
-21
+55
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Ответ AF007
Объективно только у Сити и Баварии значительно больше шансов на победу. Со всеми остальными Барса будет фаворитом
Барса сначала пускай из группы выйдет, потом будете петь дифирамбы
+35
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+31
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Ждём побед . Давай Педри , главное без травм!
+15
-7
+8
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Старая песня о главном. Надеюсь, теперь Мюнхен будет в другой группе)
+12
-5
+7
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Ответ 1skandeR
Старая песня о главном. Надеюсь, теперь Мюнхен будет в другой группе)
Барса не будет играть с Баварией так как оба заняли 1 место в чемпионате
+6
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+6
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когда смотришь игру барсы сейчас нет такого ощущения что это сильная команда способная выиграть лигу чемпионов как во времена хави, иньесты и месси
+5
-1
+4
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Со всякими гави педри и 👌 фати ЛЧ не выиграют
+11
-8
+3
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Барселона - единственная команда в истории футбола, которая вылетела из 4 еврокубков за 2 сезона

😆
+7
-4
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Из группы Барса выйдет, но дальше все зависит от соперников.
+2
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+2
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Плох солдат который не хочет стать генералом. Глупо говорить, что рад будешь дойти 1/4 финала⚽️
+3
-1
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Ну что ж ждем, пусть в этом году будет Ла Лига еще круче, а классико еще лучше!
+1
0
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Ответ Фабрицио Ахмет
пфф, разнесем Баварию как делать нечего
АХАХ Барсамания, как быстро ты забыл эпохальные 2:8 и бесконечные 0:2, 0:3 и 0:4 )))
+1
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Ответ AF007
Объективно только у Сити и Баварии значительно больше шансов на победу. Со всеми остальными Барса будет фаворитом
А Реал?
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Ответ 1skandeR
Старая песня о главном. Надеюсь, теперь Мюнхен будет в другой группе)
Два чемпиона в одну группу не попадают
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Ответ Kaka_GOAT
Со всякими гави педри и 👌 фати ЛЧ не выиграют
Араухо, Де Йонг и Бальде? их роль в команде не меньше.
в прошлом сезоне Барса была сильнее Баварии в первом матче. Сильнее Интера. не сложилось.
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Ответ noti22
Атеизм - до первой тряски в самолёте Коммунизм - до первого капитала Феминизм - до первого хорошего мужика Барса борется за все трофеи - до первого Мюнхена(Айнтрахта)
🤌
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Борьба за все трофеи ожидание ЛЧ. Реальность кубок бампера
Кубок Гампера намного сложней выиграть, чем Ла Лигу. Там играют топы со всего мира - Арсенал, Юве, Тоттенхем.. в Ла Лиге че - пару раз дернул двух клиентов с Мадрида и вуаля - кубок твой))
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Ответ GuruFutbola
Кубок Гампера уважаемый турнир в честь отца основателя, многие именитые команды в нем участвовали тем самым проявляя уважение к истории Барселоны
Не то что там какая то лига чемпионов
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Ответ GuruFutbola
Кубок Гампера уважаемый турнир в честь отца основателя, многие именитые команды в нем участвовали тем самым проявляя уважение к истории Барселоны
Например Тоттенхэм)
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Все будет Педри
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У этой Барсы есть всё, чтобы побороться за третий требл.
Если ещё усилить позицию ПЗ и атаку, будут фаворитами
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Вот зачем трепаться то, позорище, с этим пенсионным составом выход из группы будет уже отличным достижением
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Ага ,давайте Канселу на место Дембеле и погнали🤣🤣🤣
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новость про Барсу, а в комментариях нашествие глоров сами знаете какого клуба
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С этим тренером о ЛЧ можно забыть. Для него главное трансферы.
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