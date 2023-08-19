Месси об игре на искусственном поле в МЛС: «Я провел детство на искусственном покрытии. Проблем с адаптацией не будет»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Атланта Юнайтед Шарлотт Футбол

Лионель Месси готов играть на искусственном поле в МЛС.

В оставшихся матчах регулярного чемпионата «Интер Майами» будет играть на двух полях с искусственным покрытием – на стадионах «Атланты» и «Шарлотт».

«Я провел свою юность на искусственном поле. Вся моя жизнь прошла на этом поле. Я давно не играл на искусственном газоне, но у меня нет проблем с адаптацией», – сказал аргентинец.

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20 комментариев

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InShaker
За то нашим деревьям мешает
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Mark Safa
Значит против Оренбурга ему будет не сложно играть
+6
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rej1sta
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Искусственный футболист провёл детство на искусственных полях. Как же это иронично. А ещё, ему вводили искуственные вещества, что бы стимулировать его рост и развитие.
Пишет человек с искусственным клубом на аватарке. Как же это иронично)
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rigobersong
Месси адаптируется к любым условиям, на любом континенте, лучший в истории!:))
+6
-4
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Asl Ali
Искусственное поле это отговорки паспортистов . Сейчас такие искусственные поля , что даже и не скажешь что это синтетика . тем более США , где один газон может стоит целое состояние и где целые штабы специалистов следящие за ними .
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
Месси адаптируется к любым условиям, на любом континенте, лучший в истории!:))
Выиграл ЧМ в Азии, выиграл Копу в Южной Америке, выиграл все в Европе, сейчас разрывает Северную Америку. Это человек даже на Антарктиде будет показывать топ уровень, а некоторые кроме тепличной Европы нигде не могут играть.
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Igorsm
вот вам и сверхдержава
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Радость Ди Мария
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Искусственный футболист провёл детство на искусственных полях. Как же это иронично. А ещё, ему вводили искуственные вещества, что бы стимулировать его рост и развитие.
Смеёшься над его болезнью? А ещё Росарио второй город по криминалу в Аргентине. Норм детство. Пеналду в тепличных условиях рос.
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хавбек+
Ответ Asl Ali
Искусственное поле это отговорки паспортистов . Сейчас такие искусственные поля , что даже и не скажешь что это синтетика . тем более США , где один газон может стоит целое состояние и где целые штабы специалистов следящие за ними .
в Сиэтле убогое поле было искусственное
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Леван Мкртчян
Ответ InShaker
За то нашим деревьям мешает
Так деревьям натуральная почва нужна. Все закономерно
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Выиграл ЧМ в Азии, выиграл Копу в Южной Америке, выиграл все в Европе, сейчас разрывает Северную Америку. Это человек даже на Антарктиде будет показывать топ уровень, а некоторые кроме тепличной Европы нигде не могут играть.
Factos! 🇦🇷
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ rej1sta
Уже пошутить про Сити нельзя?)
Можно. Только, при этом, не надо обижаться на шутки про Месси.
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rej1sta
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Уже пошутить нельзя про Месси? Ладно, буду шутить про Роналду. Посмотрим как на это будут реагировать.
Уже пошутить про Сити нельзя?)
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AF007
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Искусственный футболист провёл детство на искусственных полях. Как же это иронично. А ещё, ему вводили искуственные вещества, что бы стимулировать его рост и развитие.
Криштику даже если самогон из крапивы ввести, он все равно не научится так пасовать и обводить, как Месси
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ rej1sta
Пишет человек с искусственным клубом на аватарке. Как же это иронично)
Уже пошутить нельзя про Месси? Ладно, буду шутить про Роналду. Посмотрим как на это будут реагировать.
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Игорь Климов
Лео Месси самый уникальный и универсальный игрок в современном футболе.
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jerry40
Странно, что клубы не могут себе поле подготовить, вроде и климат у них не самый плохой.
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