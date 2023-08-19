Месси об игре на искусственном поле в МЛС: «Я провел детство на искусственном покрытии. Проблем с адаптацией не будет»
Лионель Месси готов играть на искусственном поле в МЛС.
В оставшихся матчах регулярного чемпионата «Интер Майами» будет играть на двух полях с искусственным покрытием – на стадионах «Атланты» и «Шарлотт».
«Я провел свою юность на искусственном поле. Вся моя жизнь прошла на этом поле. Я давно не играл на искусственном газоне, но у меня нет проблем с адаптацией», – сказал аргентинец.
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