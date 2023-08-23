«Лацио» хочет подписать Гендузи. «Марсель» готов отпустить хавбека за 15 млн евро

«Лацио» ведет переговоры с «Марселем» о подписании Маттео Гендузи.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Марсель» запросил за Гендузи около 20 миллионов евро, но готов отпустить француза за 15 миллионов. Отмечается, что ситуация находится в руках итальянского клуба, контакты продолжаются.

В Лиге 1-2022/23 забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 33 матчах за « ». Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.

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