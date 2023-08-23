«Лацио» хочет подписать Гендузи. «Марсель» готов отпустить хавбека за 15 млн евро

Теги Марсель Лацио лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Маттео Гендузи Футбол

«Лацио» ведет переговоры с «Марселем» о подписании Маттео Гендузи.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Марсель» запросил за Гендузи около 20 миллионов евро, но готов отпустить француза за 15 миллионов. Отмечается, что ситуация находится в руках итальянского клуба, контакты продолжаются.

В Лиге 1-2022/23 Гендузи забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 33 матчах за «Марсель». Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.

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3 комментария

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Влад Буковски
Сорвиголова конечно добавит агрессии в полузащите, но уж лучше Самарджич. От Гендузи с его красными карточками больше проблем, чем от его проблесков топ игры
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amelkin335@gmail.com
Ответ Влад Буковски
Сорвиголова конечно добавит агрессии в полузащите, но уж лучше Самарджич. От Гендузи с его красными карточками больше проблем, чем от его проблесков топ игры
Самарджич стоит дороже, и там в сделке участвует Башич, который не хочет переходить в Удинезе. И Сарри хочет француза.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Влад Буковски
Сорвиголова конечно добавит агрессии в полузащите, но уж лучше Самарджич. От Гендузи с его красными карточками больше проблем, чем от его проблесков топ игры
"От Гендузи с его красными карточками"
глянул ТМ - всего 2 красные за 256 матчей во всей карьере, о чем ты?)

https://www.transfermarkt.world/matteo-guendouzi/leistungsdaten/spieler/465830/plus/0?saison=ges
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