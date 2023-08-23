В субботу, 26 августа, сыграют Рубин и Динамо Москва в 6 туре РПЛ 2023/2024.

Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рубин – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Рубин: все новости

Динамо Москва: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Рубин – Динамо