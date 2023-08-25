Аль-Фатех – Аль-Наср, прогноз на матч 25.08.2023, чемпионат Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

25 августа на «стадионе имени принца Абдуллы бин Джалави» состоится матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Местный Аль-Фатех будет принимать звездный Аль-Наср. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа Аль-Насра с форой -1 (1,68).

Аль-Фатех

 

Аль-Фатех прилично стартовал в новом сезоне аравийской Премьер-Лиги. В стартовых двух турах команда хорошо известного (в том числе и в России) тренера Славена Билича набрала четыре очка.

При этом состав Аль-Фатеха не изобилует известными футболистами. Пожалуй, в первую очередь стоит выделить защитника Джейсона Денайера, ранее выступавшего за «Олимпик» из Лиона, а также вингера Кристиана Тельо. Последний является воспитанником Барселоны, в Европе оставил свой след в Бетисе, Фиорентине и Порту.

Из местных игроков выделяется Фирас аль-Бурайкан. 23-летний нападающий сборной Саудовской Аравии успел «засветиться» на ЧМ-2022.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Аль-Охдуд

Аль-Наср

 

Подопечные Луиша Каштру эпично завалили старт новой кампании в Премьер-Лиге. Аль-Наср потерпел два поражения. И если неудачу в противостоянии с Аль-Иттифаком Стивена Джеррарда можно было объяснить отсутствием практически всех звезд (на поле вышел лишь Садио Мане), то провал в игре Аль-Таавуном породил много вопросов. Такие результаты вызывают волнение среди руководителей клуба. Учитывая активность Аль-Насра на трансферном рынке, перед командой стоит очевидная задача – выиграть Премьер-Лигу. Экс-наставнику донецкого Шахтёра Луишу Каштру стоит помнить, что терпение большого начальства отнюдь небезгранично.

Перед поездкой в гости к Аль-Фатеху команда Криштиану Роналду успешно выступила в Кубке чемпионов АФК (азиатский аналог европейской Лиги чемпионов). Роналду и компания «прибили» Шабаб Аль-Ахли со счетом 4:2. При этом сам Криштиану ушел с поля без гола.

Также следует упомянуть о том, что на этой неделе Аль-Наср оформил свой самый дорогостоящий трансфер. В команду привезли очередного «друга Роналду» – полузащитника сборной Португалии Отавио. Аль-Насру пришлось выложить за переход хавбека Порту 60 миллионов евро. Не исключено, что Отавио дебютирует уже 25 августа.

Аль-Фатех – Аль-Наср: история личных встреч

 

Суммарно Аль-Фатех и Аль-Наср провели 27 очных матчей в рамках Премьер-Лиги Саудовской Аравии. Серьезное преимущество на стороне нынешней команды Криштиану Роналду: 15 побед против 3 у Аль-Фатеха. Еще девять противостояний завершились мирным исходом.

В прошлом сезоне на поле Аль-Фатеха соперники выдали результативную ничью – 2:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Фатех – Аль-Наср

 

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом встречи подопечных Луиша Каштру. БК Betboom предлагает поставить на победу Аль-Насра с коэффициентом 1,43. Успех хозяев поля оценивается куда более внушительными цифрами – 5,96.

Мы считаем, что Аль-Насру пора набирать очки. Роналду и компания мотивированы восстановить свое доброе имя в Премьер-Лиге и едут в гости к Аль-Фатеху только за победой. Предлагаем поставить на успех Аль-Насра с форой -1. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход коэффициент 1,66.

Добавим, что в последних трех матчах с Аль-Фатехом Аль-Наср неизменно забивал два и более голов. Учитывая нынешние обстоятельства, команде Славена Билича будет очень непросто сдержать грозного оппонента. Единственный плюс – усталость ряда основных игроков Аль-Насра после поединка Кубка чемпионов АФК, но и это не должно помешать гостям набрать три очка и не отпускать потенциальных конкурентов в борьбе за титул чемпиона Премьер-Лиги в свободное плавание.

Где смотреть матч Аль-Фатех – Аль-Наср

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Аль-Фатех – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
25 августа, 21.00, «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий