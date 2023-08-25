25 августа на «стадионе имени принца Абдуллы бин Джалави» состоится матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Местный Аль-Фатех будет принимать звездный Аль-Наср. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Аль-Насра с форой -1 (1,68).

Аль-Фатех

Аль-Фатех прилично стартовал в новом сезоне аравийской Премьер-Лиги. В стартовых двух турах команда хорошо известного (в том числе и в России) тренера Славена Билича набрала четыре очка.

При этом состав Аль-Фатеха не изобилует известными футболистами. Пожалуй, в первую очередь стоит выделить защитника Джейсона Денайера, ранее выступавшего за «Олимпик» из Лиона, а также вингера Кристиана Тельо. Последний является воспитанником Барселоны, в Европе оставил свой след в Бетисе, Фиорентине и Порту.

Из местных игроков выделяется Фирас аль-Бурайкан. 23-летний нападающий сборной Саудовской Аравии успел «засветиться» на ЧМ-2022.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Аль-Охдуд

Аль-Наср

Подопечные Луиша Каштру эпично завалили старт новой кампании в Премьер-Лиге. Аль-Наср потерпел два поражения. И если неудачу в противостоянии с Аль-Иттифаком Стивена Джеррарда можно было объяснить отсутствием практически всех звезд (на поле вышел лишь Садио Мане), то провал в игре Аль-Таавуном породил много вопросов. Такие результаты вызывают волнение среди руководителей клуба. Учитывая активность Аль-Насра на трансферном рынке, перед командой стоит очевидная задача – выиграть Премьер-Лигу. Экс-наставнику донецкого Шахтёра Луишу Каштру стоит помнить, что терпение большого начальства отнюдь небезгранично.

Перед поездкой в гости к Аль-Фатеху команда Криштиану Роналду успешно выступила в Кубке чемпионов АФК (азиатский аналог европейской Лиги чемпионов). Роналду и компания «прибили» Шабаб Аль-Ахли со счетом 4:2. При этом сам Криштиану ушел с поля без гола.

Также следует упомянуть о том, что на этой неделе Аль-Наср оформил свой самый дорогостоящий трансфер. В команду привезли очередного «друга Роналду» – полузащитника сборной Португалии Отавио. Аль-Насру пришлось выложить за переход хавбека Порту 60 миллионов евро. Не исключено, что Отавио дебютирует уже 25 августа.

Аль-Фатех – Аль-Наср: история личных встреч

Суммарно Аль-Фатех и Аль-Наср провели 27 очных матчей в рамках Премьер-Лиги Саудовской Аравии. Серьезное преимущество на стороне нынешней команды Криштиану Роналду: 15 побед против 3 у Аль-Фатеха. Еще девять противостояний завершились мирным исходом.

В прошлом сезоне на поле Аль-Фатеха соперники выдали результативную ничью – 2:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Фатех – Аль-Наср

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом встречи подопечных Луиша Каштру. БК Betboom предлагает поставить на победу Аль-Насра с коэффициентом 1,43. Успех хозяев поля оценивается куда более внушительными цифрами – 5,96.

Мы считаем, что Аль-Насру пора набирать очки. Роналду и компания мотивированы восстановить свое доброе имя в Премьер-Лиге и едут в гости к Аль-Фатеху только за победой. Предлагаем поставить на успех Аль-Насра с форой -1. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход коэффициент 1,66.

Добавим, что в последних трех матчах с Аль-Фатехом Аль-Наср неизменно забивал два и более голов. Учитывая нынешние обстоятельства, команде Славена Билича будет очень непросто сдержать грозного оппонента. Единственный плюс – усталость ряда основных игроков Аль-Насра после поединка Кубка чемпионов АФК, но и это не должно помешать гостям набрать три очка и не отпускать потенциальных конкурентов в борьбе за титул чемпиона Премьер-Лиги в свободное плавание.

Где смотреть матч Аль-Фатех – Аль-Наср

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