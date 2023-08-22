Кейн стал отцом в 4-й раз – сына назвали Генри. Форвард «Баварии» пропустил открытую тренировку
Харри Кейн стал отцом в четвертый раз.
В прошедшее воскресенье, 20 августа, супруга Харри Кейна Кейт родила сына. Мальчика назвали Генри. Форвард «Баварии» сообщил об этом в своем твиттере.
«Добро пожаловать в этот мир, Генри Эдвард Кейн. Мы любим тебя, малыш», – написал Кейн.
«Бавария» сообщила, что в связи с рождением сына Кейн пропустил открытую утреннюю тренировку во вторник.
Харри Кейн и его жена уже воспитывают троих детей – двух дочерей и сына.
Фото: twitter.com/HKane
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