«Месси посоветовал мне быть спокойнее. Хочется бегать за каждым мячом, но он сказал держаться своей позиции. Я попробовал – получилось». Хавбек «Интер Майами» Руис о Лео
Хавбек «Интер Майами» Давид Руис рассказал о совете от Лионеля Месси.
«Один совет, который Месси мне дал, – быть спокойнее. Хочется бежать за каждым мячом, искать свободное пространство, чтобы больше им владеть – но он сказал мне оставаться на своей позиции, и тогда мяч сам придет ко мне.
Я попробовал, и у меня получилось. Я был более терпеливым», – сказал 19-летний полузащитник.
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