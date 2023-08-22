«Месси посоветовал мне быть спокойнее. Хочется бегать за каждым мячом, но он сказал держаться своей позиции. Я попробовал – получилось». Хавбек «Интер Майами» Руис о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Давид Антонио Руис Футбол

Хавбек «Интер Майами» Давид Руис рассказал о совете от Лионеля Месси.

«Один совет, который Месси мне дал, – быть спокойнее. Хочется бежать за каждым мячом, искать свободное пространство, чтобы больше им владеть – но он сказал мне оставаться на своей позиции, и тогда мяч сам придет ко мне.

Я попробовал, и у меня получилось. Я был более терпеливым», – сказал 19-летний полузащитник.

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18 комментариев

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buFFon
а тренера ему такого не говорили раньше?))
+24
-2
+22
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градус ненависти
То есть, до совета Месси он не знал что такое позиция на поле?
+17
-1
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Владислав Бондарчук
Ответ градус ненависти
То есть, до совета Месси он не знал что такое позиция на поле?
Это же МЛС) там спартаковский стиль или стиль абаскаля)
+14
-3
+11
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Иван Величко
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
А если если пятилетний мальчик скажет, что Роналду его кумир - это получается позор Кришу, не солидно?
+10
-4
+6
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Roja
невероятные истории
+6
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Игорь Климов
Ответ А. Мостовой
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Выиграв свой 44 трофей "Leagues Cup", Лео Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола.🐐🇦🇷🏆
+3
-1
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GerbertS
рубрика "тайны гениальных мастеров"
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Экспертное мнение
Ответ buFFon
а тренера ему такого не говорили раньше?))
Ты МЛС смотрел? У них там так не принято судя по всему.
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manhuntrock
Мда, ну и уровень там...
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miguel_diaz
Всё идёт к тому,что Месси скоро канонизируют.
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Всё знаю
Ответ Иван Величко
А если если пятилетний мальчик скажет, что Роналду его кумир - это получается позор Кришу, не солидно?
Это получается другое))))
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