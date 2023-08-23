Роналду о 4:2 с «Шабабом Аль-Ахли»: «Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ победа! Никогда не сдавайтесь!»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шабаб Аль-Ахли Футбол

Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Шабабом Аль-Ахли».

«Аль-Наср» уступал со счетом 1:2, но добился успеха благодаря трем голам после 87-й минуты – 4:2. Благодаря этому команда из Эр-Рияда попала на групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

«Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа!

Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» – написал форвард.

Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»

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40 комментариев

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Muhammad Juraev
В ЛЧ 🤣🤣🤣🤣
Таджикские клубы в ЛЧ, ура)
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Rule1
«Никогда не сдавайтесь и боритесь до конца,я вам мешать не буду,как сегодня ! Буду ниже травы и тише воды»
+7
-5
+2
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Антон Герасименко
Рон в позорище превратился.
+7
-5
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AnMe
Там, вроде, азиатский лч кроме аль-насра некому брать
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King_X
Ответ St.7
Пока Аль-Хиляль покупает Неймара,Малкома и Митровича,Аль-Наср приобрел Отавио,Фофана и Брозовича.Разница есть)
+ Надеюсь, с Лангле и Лапортом сложится, а то с такой клоунской защитой как сейчас нечего ловить вообще
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Мохнатый55
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты мне на растворения Роналдув 1/8 лч Против великих Порту,Лиона и Аякса и дальнейший вылет что-то ответишь? Или дальше будешь стрелки переводить?
От Лиона Роналду вылетал дважды. В первый раз в составе Реала.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Геннадий Тимченко
если помнишь (что навряд ли), то посчитай сколько голов в плей-офф ЛЧ за Ювентус забил Роналду и сколько в плей-офф за ПСЖ забил Месси... и сразу станет понятно, кто действительно играл, а кто только вредил☝️
Ты мне на растворения Роналдув 1/8 лч Против великих Порту,Лиона и Аякса и дальнейший вылет что-то ответишь? Или дальше будешь стрелки переводить?
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Artuom Batishev
Ответ Muhammad Juraev
В ЛЧ 🤣🤣🤣🤣 Таджикские клубы в ЛЧ, ура)
А что такое, у азиатских клубов не может быть своей ЛЧ? С чего бы?
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Манковский
Наконец-то я понял, в какой ЛЧ он кхароль. 🤣🤣🤣🤣🤣
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Rule1
Ответ Антон Герасименко
Рон в позорище превратился.
Ещё в какое ! А ведь считался когда то хорошим нападающим,с двух метров коронный. С пенальти похоронный.
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Barsa! bolshe chem klub
я одного не пойму: почему судья не удалил? или хотя бы жёлтую почему не дал???

Роналду 100% заслуживал. Орал, размахивал руками,истерил, и пнул вообще невиновного человека... и судья не предупредил

ПОЧЕМУ???
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King_X
Мужика зря толкнул, конечно
Судья чудил, но обычный зевака в чем виноват, стал крайним(
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St.7
Пока Аль-Хиляль покупает Неймара,Малкома и Митровича,Аль-Наср приобрел Отавио,Фофана и Брозовича.Разница есть)
+4
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Геннадий Тимченко
позорься до конца - это про все матчи плей-офф ЛЧ пешего за ПСЖ☝️
Удобно. Позорься до конца - все матчи Роналду в плей-офф лч за Ювентус. Никогда не забуду, как он растворялся в матчах, и Ювентус в 1/8 вылетал с позором от Порту,Лиона и Аякса. Помню матч с Порту даже. Там Порту в меньшинстве, играя дома у Ювентуса, умудрился забить и вытащить матч. Позорище. Понимаешь какого уровня команды, и какого уровня позор? Напомнить от кого вылетал ПСЖ с Месси? От Реала- будущего победителя той лч, и супер-Баварии Нагельсмана, которая до его увольнения была машиной, и претендовала на все трофеи.
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Artuom Batishev
Ответ AnMe
Там, вроде, азиатский лч кроме аль-насра некому брать
Урава Ред Даймондс? 4 раза были в финале и 3 из них выиграли. Так, к примеру...
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Антон Герасименко
Ответ Роман
Роналду король мессифанов. Всегда собирает первыми их тут)
Лишь для глумление, поверь...
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Rule1
Ответ Greatest Of All Time
Вот быть тиши воды у него не получился. Кидается на людей, истерит, ныряет и просит пенальти.
Ну как он так напишет :)) Никогда не сдавайтесь и боритесь,а я буду кидаться,истерить и клянчить пенальти :))
Как вы себе такое представляете
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Artuom Batishev
Ответ Манковский
Наконец-то я понял, в какой ЛЧ он кхароль. 🤣🤣🤣🤣🤣
Если лучший бомбардир и ассистент европейской ЛЧ не является королем соревнования... Тогда кто является? Даже интересно... 😅
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Vladvenk
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не пойму: почему судья не удалил? или хотя бы жёлтую почему не дал??? Роналду 100% заслуживал. Орал, размахивал руками,истерил, и пнул вообще невиновного человека... и судья не предупредил ПОЧЕМУ???
Потому что за него столько денег отдали и отдают не для того, чтобы его удаляли. И судья по итогам очень недвузначно узнал бы это, если б попробовал удалить.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Веселый денек
Ну, Роналду, в отличие от Месси, не отбьiвал номер И да, для справочки: аякс в том сезоне мадридский реал хлопнул
Вполне отбывал номер. До его прихода в Ювентус,этот клуб, за последние несколько сезонов был нескольких финалах лч был одним из фаворитов лч ,и держал 10-ти летнюю гегемонию в Серии А. После прихода Роналду позорные вылеты в 1/8 лч, и ослабление клуба в Серии А, вплоть до того, что в последнем сезоне Роналду чуть не вылетели из зоны лч в Серии А. А Реал в сезоне 18/19 был в перестройке и настолько слабый, что его кто только не грохал. Это не отмазка.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Мохнатый55
От Лиона Роналду вылетал дважды. В первый раз в составе Реала.
То был 2009 год, когда ещё Бензема играл. Сейчас нет смысл это вспоминать. Тут люди на полном серьёзе предъявляют Месси
вылеты в ЛЧ от Реала и Баварии, когда Роналду вылетал от Порту, Аякса и Лиона. Это смешно. Я даже матчи с Порту помню. Там бедный Кьеза тащил, как мог. И атаки разгонял,и передачи давал, а Роналду пол матча стоял в центре поля, пол матча в штрафной и всё - толку ноль. Так оба матча было
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Антон Абызов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Спортсу, как и геям, это очень интересно?
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St.7
Комментарий удален пользователем
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Barsa! bolshe chem klub
Никогда не сдавайся! Позорься до конца!

22.08.2023 К. Роналду
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