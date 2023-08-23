Роналду о 4:2 с «Шабабом Аль-Ахли»: «Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ победа! Никогда не сдавайтесь!»

Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Шабабом Аль-Ахли».

« » уступал со счетом 1:2, но добился успеха благодаря трем голам после 87-й минуты – 4:2. Благодаря этому команда из Эр-Рияда попала на групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

«Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа!

Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» – написал форвард.

Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»

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