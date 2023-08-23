Роналду о 4:2 с «Шабабом Аль-Ахли»: «Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ победа! Никогда не сдавайтесь!»
Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Шабабом Аль-Ахли».
«Аль-Наср» уступал со счетом 1:2, но добился успеха благодаря трем голам после 87-й минуты – 4:2. Благодаря этому команда из Эр-Рияда попала на групповой этап азиатской Лиги чемпионов.
«Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа!
Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» – написал форвард.
Роналду накричал на судью из-за неназначенных пенальти и толкнул человека с телефоном после 1-го тайма матча с «Шабаб Аль-Ахли»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Таджикские клубы в ЛЧ, ура)
Роналду 100% заслуживал. Орал, размахивал руками,истерил, и пнул вообще невиновного человека... и судья не предупредил
ПОЧЕМУ???
Судья чудил, но обычный зевака в чем виноват, стал крайним(
Как вы себе такое представляете
вылеты в ЛЧ от Реала и Баварии, когда Роналду вылетал от Порту, Аякса и Лиона. Это смешно. Я даже матчи с Порту помню. Там бедный Кьеза тащил, как мог. И атаки разгонял,и передачи давал, а Роналду пол матча стоял в центре поля, пол матча в штрафной и всё - толку ноль. Так оба матча было
22.08.2023 К. Роналду