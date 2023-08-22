Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна. До игры с «Лас-Пальмас» меньше 3 дней

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Участие Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмас» пока под вопросом.

Как передает Mundo Deportivo, Ла Лига до сих пор не зарегистрировала россиянина в качестве футболиста «Реал Сосьедад». Представители клуба направили необходимые документы в понедельник, однако до сих пор не получили никакого ответа.

Из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз, объем необходимых документов увеличился в несколько раз, утверждается в публикации.

При этом главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль надеется, что сможет включить хавбека в заявку на игру 3-го тура чемпионата Испании. Матч с «Лас-Пальмас» начнется 25 августа в 20:30 по московскому времени.

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9 комментариев

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Любезный Коссутий
что известно о рычагах Сосьедада?
+15
-2
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Olajuvon
Маньяна!
+4
0
+4
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Under
Ответ Дмитрий Васин
Да сколько уже можно! Надеюсь зарегистрируют к матчу.
к какому-то точно зарегают
+3
0
+3
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Kemal Gul
Ответ fizrukfizruk
не Барса, зарегают
А кого барса не зарегала? Вроде все играют
+2
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Дмитрий Васин
Да сколько уже можно! Надеюсь зарегистрируют к матчу.
+1
-1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Kemal Gul
А кого барса не зарегала? Вроде все играют
Пенья и Мартинес
0
0
0
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