Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна. До игры с «Лас-Пальмас» меньше 3 дней

Участие Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмас» пока под вопросом.

Как передает Mundo Deportivo, до сих пор не зарегистрировала россиянина в качестве футболиста « ». Представители клуба направили необходимые документы в понедельник, однако до сих пор не получили никакого ответа.

Из-за того, что прибыл из страны, не входящей в Евросоюз, объем необходимых документов увеличился в несколько раз, утверждается в публикации.

При этом главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль надеется, что сможет включить хавбека в заявку на игру 3-го тура чемпионата Испании. Матч с «Лас-Пальмас» начнется 25 августа в 20:30 по московскому времени.

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