Фердинанд о Маунте в «МЮ»: «Нельзя судить о человеке после двух игр. Команда пока недостаточно хороша, это на 100% ответственность тен Хага»
Рио Фердинанд считает, что за неудачный старт Маунта ответственен Эрик тен Хаг.
Мэйсон Маунт провел два матча за новый клуб, не отметившись результативными действиями.
«Нельзя судить о человеке после двух игр. Потому что некоторые игроки не стали бы легендами, если бы после двух матчей им велели проваливать. Я не собираюсь оправдывать Маунта, но это так.
Команда на данный момент играет недостаточно хорошо, чтобы можно было себя индивидуально проявлять. Команда пока недостаточно хороша, так что это на 100% ответственность тренера. Он должен заставить команду играть правильно.
Посмотрим, на какой позиции Маунт лучше впишется. Я пока не знаю, на какую позицию его взяли», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире своего подкаста Vibe with FIVE.
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Тен Хаг вынужден его ставить из-за ценника.
Может на краю от него будет больше пользы.
Что старается, вот, тен Хаг сделать с 1 опорником и 5ю атакующим игроками
Даже слепому понятно, любой кто сможет бежать в контратаку, может легко прорвать защитную линию МЮ.
Плюс, скоро, это будет замечен и в игре Арсенала когда Жезус вернётся. А пока Артета вынужден играть с Хаверцам в атаке и с Парти в партнеру к Райса.