Фердинанд о Маунте в «МЮ»: «Нельзя судить о человеке после двух игр. Команда пока недостаточно хороша, это на 100% ответственность тен Хага»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Футбол

Рио Фердинанд считает, что за неудачный старт Маунта ответственен Эрик тен Хаг.

Мэйсон Маунт провел два матча за новый клуб, не отметившись результативными действиями.

«Нельзя судить о человеке после двух игр. Потому что некоторые игроки не стали бы легендами, если бы после двух матчей им велели проваливать. Я не собираюсь оправдывать Маунта, но это так.

Команда на данный момент играет недостаточно хорошо, чтобы можно было себя индивидуально проявлять. Команда пока недостаточно хороша, так что это на 100% ответственность тренера. Он должен заставить команду играть правильно.

Посмотрим, на какой позиции Маунт лучше впишется. Я пока не знаю, на какую позицию его взяли», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире своего подкаста Vibe with FIVE.

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15 комментариев

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server1ucker
О чем он говорит? Люди после одного матча в Суперкубке Англии в прошлом году записали Нуньеза в безусловные топари, а Холланда в провальные трансферы. Сейчас Маунт выдаст пару хороших матчей, его опять начнут превозносить, потом опять хейтить. В этом нет ничего плохого, так было всегда и с каждым игроком, почему люди продолжают реагировать на такие колебании во мнении среди фанатов? Мне даже кажется, что это справедливо. В некотором смысле.
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Elik1989
А ведь реально, на какую позицию его взяли?? В паре с Каземиро ему недостаточно навыков опорника, в паре с Бруно, опорную зону проходят пешком, если вместо Бруно только. Остаётся главный вопрос, кто будет помогать Каземиро.... - Скотти?)
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Отец Абду
Осталось всего 5 игр, чтобы потом называть его Агент 007:)
+7
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Someone from Internet
Ответ rigobersong
Что этот Фердинанд себе позволяет?:)) Топарь 7хаг уже ответил всем хейтерам!:)) https://www.sports.ru/football/1115397002-ten-xag-pro-02-s-tottenxemom-myu-dominiroval-v-1-m-tajme-i-zasluzhival.html?sl=1 Ждем покупок Сангаре, Кудуса и Гравенберха дайте топарю еще 500 млн на трансферы!:)
Всё ещё обидно, что наш топарь выкинул вашего топаря Хави из ЛЕ?)
+4
-2
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rigobersong
Что этот Фердинанд себе позволяет?:)) Топарь 7хаг уже ответил всем хейтерам!:))

https://www.sports.ru/football/1115397002-ten-xag-pro-02-s-tottenxemom-myu-dominiroval-v-1-m-tajme-i-zasluzhival.html?sl=1

Ждем покупок Сангаре, Кудуса и Гравенберха дайте топарю еще 500 млн на трансферы!:)
+5
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Профессор из Кобхэма
Судить Кайседо за 30 минут можно, судить Маунта за 2 матча нельзя ✍🏻
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laudrup
Мне был не понятен этот трансфер с первой минуты. Взяли бы чистого опорника, того же Амбрабата или хава с сильными навыками ведения игры, было бы понятно. А так, он всего лишь ухудшенная копия Бруну.
Тен Хаг вынужден его ставить из-за ценника.
Может на краю от него будет больше пользы.
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Макс С
Хаг сразу говорил что нужен прессинг все 90 минут. Маунт справляется, но теряет позицию (по двум играм по крайней мере). всё равно всем нужно привыкать и к команде и тренеру
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red manchester
Тен хагу ну нужно перейти в схему 5 1 2 2 если хочет чтобы играл и Бруно и маунт
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RealJon
Не понимаю я этот тренд в АПЛ сейчас, вот даже Пеп сильно концентрируется в защиту, там у него пять опорников / зашитников

Что старается, вот, тен Хаг сделать с 1 опорником и 5ю атакующим игроками

Даже слепому понятно, любой кто сможет бежать в контратаку, может легко прорвать защитную линию МЮ.

Плюс, скоро, это будет замечен и в игре Арсенала когда Жезус вернётся. А пока Артета вынужден играть с Хаверцам в атаке и с Парти в партнеру к Райса.
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Артем Горлов
так мы узнали, что Рио читает спортс.ру, в частности комментарии к некоторым вчерашним новостям))
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Tun
Ответ Elik1989
А ведь реально, на какую позицию его взяли?? В паре с Каземиро ему недостаточно навыков опорника, в паре с Бруно, опорную зону проходят пешком, если вместо Бруно только. Остаётся главный вопрос, кто будет помогать Каземиро.... - Скотти?)
В том году Каз отлично с Эриксеном в паре справлялся, который тоже ни разу не опорник. Видимо не рассчитывали, что бразил так рано сдаст
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Джон Харпер
Ответ Someone from Internet
Всё ещё обидно, что наш топарь выкинул вашего топаря Хави из ЛЕ?)
Нечем тут гордится.
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