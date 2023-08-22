Фердинанд о Маунте в «МЮ»: «Нельзя судить о человеке после двух игр. Команда пока недостаточно хороша, это на 100% ответственность тен Хага»

Рио Фердинанд считает, что за неудачный старт Маунта ответственен Эрик тен Хаг.

провел два матча за новый клуб, не отметившись результативными действиями.

«Нельзя судить о человеке после двух игр. Потому что некоторые игроки не стали бы легендами, если бы после двух матчей им велели проваливать. Я не собираюсь оправдывать Маунта, но это так.

Команда на данный момент играет недостаточно хорошо, чтобы можно было себя индивидуально проявлять. Команда пока недостаточно хороша, так что это на 100% ответственность тренера. Он должен заставить команду играть правильно.

Посмотрим, на какой позиции Маунт лучше впишется. Я пока не знаю, на какую позицию его взяли», – сказал бывший защитник « » в эфире своего подкаста Vibe with FIVE.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку