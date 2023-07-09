«Аль-Наср» Роналду предложил менее 40 млн евро за Отавио, «Порту» требует 60 млн за хавбека

Теги высшая лига Португалия Порту возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Футбол

«Аль-Наср» намерен приобрести хавбека «Порту» Отавио.

Отступные за 28-летнего игрока сборной Португалии составляют 40 млн евро, но саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил меньше этой суммы.

«Драконы» хотели бы сохранить Отавио, поэтому постараются затянуть переговоры – с 15 июля отступные за футболиста вновь составят 60 млн.

Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до июня 2025 года, при этом клубу принадлежат лишь 67,5% прав на полузащитника.

В 27 матчах прошлого чемпионата Португалии на счету Отавио 5 голов и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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marco -81
Это заглавок напечатал ребенок :))) Ребята, редакция, вы чего? Надо что-то менять, а то похоже на соцсети.... Не нравится такая программа.
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