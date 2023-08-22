«Фейеноорд» отдал защитника Педерсена «Сассуоло» в аренду с правом выкупа

Маркус Педерсен перешел из «Фейеноорда» в «Сассуоло».

Защитник присоединился к итальянской команде на правах аренды. У его нового клуба есть возможность выкупить игрока.

На тот случай, если норвежец будет приобретен в 2024 году, с ним согласован контракт сроком до 2028-го, утверждает журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне выиграл чемпионат Нидерландов, проведя в нем 29 игр и забив 1 гол. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: sassuolocalcio.it

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку