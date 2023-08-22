«Фейеноорд» отдал защитника Педерсена «Сассуоло» в аренду с правом выкупа

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд серия А Италия трансферы Сассуоло Маркус Педерсен 2000 Футбол

Маркус Педерсен перешел из «Фейеноорда» в «Сассуоло».

Защитник присоединился к итальянской команде на правах аренды. У его нового клуба есть возможность выкупить игрока.

На тот случай, если норвежец будет приобретен в 2024 году, с ним согласован контракт сроком до 2028-го, утверждает журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне Педерсен выиграл чемпионат Нидерландов, проведя в нем 29 игр и забив 1 гол. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: sassuolocalcio.it

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4 комментария

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Peter Parker
Сассуоло Педерсена
+5
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+5
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like a boss
Твоё лицо, когда ты Педерсен и попал в руки Сассуоло, а рядом лысый из Бразерс улыбается.

Главное потом в Осасуну не переходить.
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