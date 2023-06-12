Клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков – сумма может быть привязана к доходам последней команды лиги от ТВ-прав

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В АПЛ могут ввести ограничение расходов на зарплаты.

Как сообщает The Times, клубы Премьер-лиги рассматривают внедрение ограничение расходов. Идея состоит в том, чтобы расходы на заработную плату игроков – самая большая статья расходов в бюджете клубов – была привязана к сумме, которую получит последний клуб лиги от телевизионных прав. 

Если идея будет одобрена, то зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в 4 раза превышающей доходы 20-го клуба лиги от ТВ-прав, хотя точная пропорция еще не определена. 

Это предложение связано с желанием сохранить конкурентность лиги и опасениями по поводу растущего финансового разрыва между клубами, участвующими в Лиге чемпионов, и остальной частью высшего дивизиона Англии.

Источники в клубах говорят, что это предложение является лишь одним из нескольких вариантов контроля затрат, но оно «серьезно рассматривается». Ожидается, что этот план будет обсуждаться на собрании Премьер-лиги.

Официальные данные Премьер-лиги за сезон-2021/22 показывают, что команде, занявшей 20-е место, «Норвичу», было выплачено 100,6 миллиона фунтов. Клубом с самыми высокими зарплатами в том сезоне был «Манчестер Юнайтед», потративший 384 миллионами фунтов. Таким образом, «МЮ» соответствовал нормам гипотетического лимита. 

31 комментарий

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re-gree
Ответ Green grass
Ну тогда все звёзды ринутся в лигу верблюдов
Зачем, если даже сейчас самый затратный клуб не выбивается из предполагаемого лимита?
+12
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Клирик
Прочитал как:
Ожидается, что этот план будет обсуждаться на партсобрании Премьер-лиги.))
+7
-4
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savik-A.M.
В АПЛ вылетевший клуб получает как победитель Лиги Чемпионов
+2
0
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blackwerwolf
Ответ Клирик
Прочитал как: Ожидается, что этот план будет обсуждаться на партсобрании Премьер-лиги.))
Сколько партбилетов полетит на стол)
+2
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Диер Ташкент
Ответ Dm Kznts
разве?
да. У МЮ ушёл Рон, а у Сити пришёл Холланд
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Dm Kznts
Ответ Диер Ташкент
Сити в этом сезоне на первом месте по зп
разве?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Surviving
Бедуин найдет лазейки, 300+ нарушений ФФП и всем до лампочки.
для бедуинов нет преград
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Михаил1970
Ответ Green grass
Ну тогда все звёзды ринутся в лигу верблюдов
РПЛ не резиновая)
+1
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Максим Вердиян
Ответ f5dfmvw9bk
Чего? В Ливерпуле кроме Салаха и ВВД никто не получает больше 200К в неделю
Братан, я не говорю конкретно про эти клубы, это такой толстый намёк на один фк, базирующийся в Каталонии
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f5dfmvw9bk
Ответ Максим Вердиян
Ждём, когда фаны Ман Сити или Ливерпуля будут жаловаться мол "они уничтожают Премьер Лигу,скоро нас испанцы обгоняет с этими лимитами" после того как их клубы напокупают 100 миллионных Гризманнов, Дембелей, Коутиньо, дадут всяким проходимцам зп в тысячи миллионов фунтов в неделю, а потом им запретят регистрировать игроков
Чего? В Ливерпуле кроме Салаха и ВВД никто не получает больше 200К в неделю
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mascinista
Ответ Dimonty
Если исходить из статьи, то принципиально ничего не поменяется. Как тратили топы много денег, так и будут тратить относительно других.
Скорее всего, когда топы упрутся в потолок, лига начнёт повышать гонорар аутсайдеру.
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#SharkTeam
Ответ Кино Музыка
Скоро окажется, что Сити по тратам далеко не лидер)
Сейчас однозначно лидер это челси с их закупками, все на зарплате. Плюс юнайтед выше
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Dm Kznts
Ответ Диер Ташкент
да. У МЮ ушёл Рон, а у Сити пришёл Холланд
Это да, но пришёл Каземиро на увесистую зарплату, плюс Мартинес с Антони наверняка на двоих 300 получают.
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#SharkTeam
Ответ Диер Ташкент
да. У МЮ ушёл Рон, а у Сити пришёл Холланд
https://www.teamtalk.com/news/ranking-every-premier-league-club-by-their-annual-wage-bill-man-utd-above-liverpool-and-arsenal

А в Челси пришел Боули. Как-то ты про них и забыл?
Ушел Криш, но пришли Антони, Каземиро, Мартинес. Притом у Сити ушел например Стерлинг, который много получал
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Диер Ташкент
Ответ BaldFraud
Ждали, пока МС выиграет ЛЧ и еще раз прославят АПЛ. Ладно, шутка, тут скорее вопрос к Челси и МЮ, наверно. МС не похож на команду, которая тратит на ЗП больше всех.
Сити в этом сезоне на первом месте по зп
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Jedemdasseine
Ответ Клирик
Прочитал как: Ожидается, что этот план будет обсуждаться на партсобрании Премьер-лиги.))
Смех смехом, но там есть товарищи с очень социалистическими/коммунистическими претензиями.
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Водяра
Челси вышел из чата.
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v.belorussky
По пути неадеквата Тебаса хотят пойти?)
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Максим Вердиян
Ждём, когда фаны Ман Сити или Ливерпуля будут жаловаться мол "они уничтожают Премьер Лигу,скоро нас испанцы обгоняет с этими лимитами" после того как их клубы напокупают 100 миллионных Гризманнов, Дембелей, Коутиньо, дадут всяким проходимцам зп в тысячи миллионов фунтов в неделю, а потом им запретят регистрировать игроков
0
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Dimonty
Если исходить из статьи, то принципиально ничего не поменяется. Как тратили топы много денег, так и будут тратить относительно других.
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Кино Музыка
Скоро окажется, что Сити по тратам далеко не лидер)
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Dm Kznts
так какое тут ограничение в зарплатах коли даже Юнайтед с явными переборами в зарплате соответствует критерию?
Сделали бы не более чем в 2-2.5 раза тогда я бы понял.
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Я-не-Я
Блэт, а в чем тогда рамсы? Установить лимит на 50 млн выше самого раточительного клуба? Что за идиотизм? Они там, походу, не то что всех остальных, они там уже сами себя за идиотов держат. АПЛ форэва)
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mascinista
Хотя нет, выплаты аутсайдеру тоже будут расти.
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mascinista
Норвич с последнего места 100 млн фунтов! Если введут этот лимит, там через несколько лет будет 20 клубов с зарплатами в 400 млн.
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