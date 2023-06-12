Клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков – сумма может быть привязана к доходам последней команды лиги от ТВ-прав
В АПЛ могут ввести ограничение расходов на зарплаты.
Как сообщает The Times, клубы Премьер-лиги рассматривают внедрение ограничение расходов. Идея состоит в том, чтобы расходы на заработную плату игроков – самая большая статья расходов в бюджете клубов – была привязана к сумме, которую получит последний клуб лиги от телевизионных прав.
Если идея будет одобрена, то зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в 4 раза превышающей доходы 20-го клуба лиги от ТВ-прав, хотя точная пропорция еще не определена.
Это предложение связано с желанием сохранить конкурентность лиги и опасениями по поводу растущего финансового разрыва между клубами, участвующими в Лиге чемпионов, и остальной частью высшего дивизиона Англии.
Источники в клубах говорят, что это предложение является лишь одним из нескольких вариантов контроля затрат, но оно «серьезно рассматривается». Ожидается, что этот план будет обсуждаться на собрании Премьер-лиги.
Официальные данные Премьер-лиги за сезон-2021/22 показывают, что команде, занявшей 20-е место, «Норвичу», было выплачено 100,6 миллиона фунтов. Клубом с самыми высокими зарплатами в том сезоне был «Манчестер Юнайтед», потративший 384 миллионами фунтов. Таким образом, «МЮ» соответствовал нормам гипотетического лимита.
Ожидается, что этот план будет обсуждаться на партсобрании Премьер-лиги.))
А в Челси пришел Боули. Как-то ты про них и забыл?
Ушел Криш, но пришли Антони, Каземиро, Мартинес. Притом у Сити ушел например Стерлинг, который много получал
Сделали бы не более чем в 2-2.5 раза тогда я бы понял.