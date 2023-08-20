Ярошик о 0:4 от «Ахмата»: «Позор, не знаю, как можно так выходить на поле. Худший матч под моим руководством, подарили игру сопернику»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Оренбург Матч ТВ Футбол

Иржи Ярошик назвал позором игру «Оренбурга» в матче с «Ахматом».

В 5-м туре Мир РПЛ «Ахмат» в первом матче под руководством Мирослава Ромащенко разгромил «Оренбург» со счетом 4:0.

«Подарили игру сопернику. Поздравим нового тренера соперника. Во втором тайме мы просто ничего не могли сделать, не могли создать свой момент. Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле.

Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Остроту у ворот соперника мы не могли создать, не можем сделать хорошую подачу, зацепиться за мяч.

Отставка? Я это не решаю. Это была наша худшая игра под моим руководством. Этот вопрос нужно задавать руководству», – сказал главный тренер «Оренбурга».

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10 комментариев

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Spartak Zenit
абаскаль учись)
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Filipp Gorski
Надеюсь это недоразумение аля тренер уберут на днях
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Ветер
По моему, Ярошик, уже натренировал себе стату "по собственному желанию".
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градус ненависти
Просто приглядись кто из игроков новую машину купит;)
+5
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Юлия Закаблукова
Оренбург лички был симпатичной командой, теперь похоже ждёт первая лига
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-2
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lebedst
желтая карточка при 3:0 вас никак не надломила?
+2
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InShaker
Поплыл
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Семен Дубна
Позор - это игра и результаты Оренбурга при Ярошике. Надеюсь, что вторым увольнением в РПЛ будет отставка Ярошика
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Аль Шинник
Кому-то пора обратно в Чехию
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Владислав Шевченко
Честно, он безнадежен. Никакого толку от него не будет
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