Ярошик о 0:4 от «Ахмата»: «Позор, не знаю, как можно так выходить на поле. Худший матч под моим руководством, подарили игру сопернику»

Иржи Ярошик назвал позором игру «Оренбурга» в матче с «Ахматом».

В 5-м туре Мир « » в первом матче под руководством разгромил «Оренбург» со счетом 4:0.

«Подарили игру сопернику. Поздравим нового тренера соперника. Во втором тайме мы просто ничего не могли сделать, не могли создать свой момент. Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле.

Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Остроту у ворот соперника мы не могли создать, не можем сделать хорошую подачу, зацепиться за мяч.

Отставка? Я это не решаю. Это была наша худшая игра под моим руководством. Этот вопрос нужно задавать руководству», – сказал главный тренер « ».

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